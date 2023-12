A Debreceni VSC az ötödik helyen zárta az OTP Bank Liga idei kiírásának őszi idényét. Voltak fájó pontvesztések, ugyanakkor hatalmas bravúrok is, de összességében reális a helyezés. Joggal bizakodhatnak azonban a Loki szurkolói, hiszen tavaly is huszáros tavaszt produkáltak a játékosok. Ismerve Szrdjan Blagojevicset, s híres mondását: “analizálnunk kell a hibákat”, joggal lehetünk optimisták. A hajdúsági kedvencek az előző idényben is Törökországban edzőtáboroztak, s értek el aztán csodálatos eredményt. A szerb szakembernek és a futballistáknak szintén lesz ideje monitorozni a javítandó játékelemeket. Továbbá ott van még az átigazolási időszak is, amely esélyt adhat a keret minőségi erősítésére. A klub szándékait jelzi Szuhodovszki leigazolása, amely menedzsere szerint az NB I. történelmének egyik legdrágább transzfere volt. És mi garantálhatja még a sikeres tavaszt? A nyári Európa-bajnokság. A DVSC keretében vannak olyan labdarúgók, akik okkal reménykedhetnek Marco Rossi hívószavában. Szuhodovszki, Ferenczi, Bárány és akár Kusnyir is ott lehet a Mister füzetében. Kell ennél nagyobb motiváció? Arról nem is beszélve, hogy a cívisvárosi játékosok tavalyi szereplésükkel már kaptak ízelítőt abból, milyen nemzetközi meccseket játszani, telt ház előtt a Nagyerdei Stadionban. Amennyiben sikerülne megnyerni a MOL Magyar Kupát, az Európa-ligában kezdhetné meg a selejtezőt a Vasutas, amely a korábbi évekhez képest újitás. Úgy vélem, ez a felvázolt jövőkép, vagy út a piros-fehéreknek is megadja a kellő motivációt, így mi szurkolók bizakodhatunk egy hasonló tavaszban, mint ami az előző idényben is volt. Beszédes adat, hogy a legtöbb időt ezúttal Sztefan Loncsar töltötte a pályán, őt követi szorosan a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs. A sikeres folytatáshoz elengedhetetlen, hogy a szakmai stáb tudja pihentetni legjobbjait, talán ezért is lenne fontos néhány új arccal feldobni a keretet. Ezt a részét hagyjuk a vezetőkre, ám összegzésképp bátran kimondhatjuk: reális, mégis hatalmas eredmény lenne egy újabb dobogós helyzés a debreceni futballéletnek.