A Haonnak dr. Kovács Gergely alpolgármester, a klub elnöke elmondta, mivel nagyon fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást, rengeteg jótékonysági akciót szerveztek az elmúlt időszakban. – Természetesen nem csak ünnepek idején gyűjtünk, ám mivel december 9-ére esett az utolsó hazai mérkőzésünk, úgy gondoltuk, a telt ház miatt még az átlagnál is többen ajándékoznak majd. Így is lett, sokan nem is csak egy csokit is dobtak be a kihelyezett gyűjtődobozba.

Ez egy csepp a tengerben, ám úgy gondolom, mindenki segítsen az erejéhez mérten, mert egy gyermeknek egy tábla csoki is valószínűleg többet jelent, mint azt gondolnánk

– fogalmazott a sportvezető.

Egymásra találtak

A HSE-ből 2021-ben kivált ASK Hajdúszoboszlói Kézilabda Sportegyesület kiemelt célja, hogy a felnőttcsapat a régió egyik meghatározó csapatává váljon, majd idővel az NB I./B-s szereplésre is esélye legyen. A klub középtávon szeretne minél több hajdúszoboszlói, nádudvari és püspökladányi gyermeket kinevelni a felnőtt együttes részére.

– Idén a csapat, a vezetők, a támogatók és a közönség nagyon egymásra talált, ennek is köszönhető a vezető helyünk. Azért pár szívinfarktust így is kihordtunk lábon az ősszel, hiszen az eddigiekből mindössze három meccs sikerült viszonylag simára, a többi mind az utolsó percekben dőlt el.

Mivel a nagy részüket megnyertük, ez azt mutatja, mentálisan igen erősek a fiúk.

Ebben a szezonban idegenben megy jobban, egyedül épp Tiszavasváriban maradtunk alul. A csoportriválisainkat is idegenben fektettük két vállra, valamiért eddig hazai pályán a gyengébbnek tűnő csapatok ellen görcsösebbnek mutatkozunk. Remélem, tavasszal saját közönségünk előtt is magabiztos győzelmeket aratunk, mert szeretnénk megnyerni a bajnokságot – mondta el Kovács Gergely.