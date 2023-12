A tabellán negyedik helyet elfoglaló, több rutinos játékost a soraiban tudó Komárom volt a DVSC Schaeffler U19-es csapatának ellenfele a Hódosban az NB I./B 13. fordulójában, írja az akadémia honlapja.

Kiss Csenge találatával kezdődött a mérkőzés, majd felváltva lőtték a gólokat a felek. Komoly volt a tempó, de több hiba is csúszott a befejezésekbe, örömteli, hogy Lakatos Réka többször is nagyot hárított. Csamangó Lili az első negyedórában háromszor is beköszönt, ezt követően viszont kezdett elhúzni a vendégcsapat, a 21. percben már öt góllal vezettek. Szalai Petra szép átlövései, majd az első NB I/B-s mérkőzését játszó, de kiváló antrét magáénak tudható, Varga Katalin is duplázott (első gólját nyugodtan nevezhetjük szemfülesnek), négy góllal vezetett a Komárom az első félidő végén.

Ifjak a rutinosak ellen

Több hazai hibával indult a második játékrész, viszont a védekezés is stabilabbnak tűnt, a három-négygólos vendégvezetés konzerválódni látszott. Egy-egy érdekes játékvezetői ítélet is borzolta a kedélyeket, egyébként is elmondható, hogy nagy csata folyt a pályán, fiatalság a rutin ellen. A nagyon harcosan játszó Varga Katalin jó védekezése (labdákat is szerzett) támadásban is hasznosnak bizonyult, Szalai Petra kiváló átlövésével pedig már csak egy gól volt a különbség.

Sajnos ekkor megint többször meginogtak a mieink, a tapasztalt vendégek pedig ezt kihasználták.

Baranyi Dorottya állította be a végeredményt, három góllal győzött a Komárom.

Az akadémisták nagy csatára késztették a negyedik helyezett vendégegyüttest, amelynek minden rutinjára szüksége volt a győzelem megszerzéséhez. Az biztos, hogy ezzel a játékkal a mezőny nagy része ellen jó esély lett volna a győzelemre.