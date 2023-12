Első helyen zárta az akadémiai torna debreceni fordulóját a DVSC Kézilabda Akadémia, négy pontot gyűjtve három mérkőzésen. Második köréhez érkezett a sorozat, az első, győri helyszín után ezúttal Debrecenben rendezték meg a rangos eseményt.

Az első mérkőzést a Ferencváros ellen játszották a cívisvárosiak pénteken, és jól is kezdték a találkozót, szép megoldásokat láthattunk a lányoktól, vezettek is a félidőben két góllal. Jól indították a második játékrészt is, hamar hat gólra nőtt a különbség, ebből ötöt meg is tartottak a lányok, megérdemelten győzték le a Fradit.

Szombaton következett a Győr elleni összecsapás, amely kiegyenlített volt az első húsz percben, ám a félidő hajráját a hajdúságiak bírták jobban, és három gól előnyre tettek szert a szünetre fordulva. A második játékrészben is összeszedettebben kézilabdáztak a piros-fehérek, és ezúttal is győztek, hat góllal!

A harmadik találkozó előtt eldőlt, hogy már biztosan megnyerték a hazai fordulót a lányok. Sajnos ezúttal több hiba csúszott a játékába, de az első félidőben még kiegyenlített volt a küzdelem. Fordulás után nagyobb előnyre tett szert a NEKA, hét góllal győztek a balatonbogláriak a végén, így két győzelemmel és egy vereséggel zárta az első helyen a tornát a DVSC Kézilabda Akadémia – tudósított az akadémisták oldala.

Akadémiai torna, II. forduló, Debrecen

FTC Kézilabda Akadémia–DVSC Kézilabda Akadémia 20–25 (11–13)

DVSC: Péter R., Buri R., Tábit V. (kapusok) – Krasznai D. 2, Csiszár H., Baló-Jóna N., Uj F. 3, Kiss O., Lovász K. 8 (1), Kis R. 2, Balog R. 6 (2), Hadas T. 3, Papp L., Varga R., Pásztor G. 1, Varju Zs. Edző: Papp György. Győri Audi ETO Kézilabda Akadémia–DVSC Kézilabda Akadémia 22–28 (12–15)

DVSC: Péter R., Buri R., Tábit V. (kapusok) – Krasznai D. 2, Csiszár H. 6, Baló-Jóna N., Uj F. 2, Kiss O., Lovász K. 3, Kis R. 7 (3), Balog R. 5 (3), Hadas T. 2, Papp L., Varga R., Pásztor G., Varju Zs. Edző: Papp György. DVSC Kézilabda Akadémia–NEKA 17–24 (11–12)

DVSC: Péter R., Buri R., Tábit V. (kapusok) – Krasznai D., Csiszár H. 4, Baló-Jóna N., Uj F. 1, Kiss O., Lovász K. 3, Kis R. 1, Balog R. 5 (1), Hadas T., Papp L., Varga R., Pásztor G. 1, Varju Zs. 1. Edző: Papp György. Papp György: Nagyon hasznos, tanulságos tornán vagyunk túl, jól játszottunk a mérkőzéseken! Felmértük ezt a tornát arra, hogy lássuk, hogy az akadémiai csapatokhoz képest hol tartunk.