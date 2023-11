Az UEFA két felületén is Szoboszlai Dominikkel reklámozza az Eb-selejtezők következő fordulójánt, írja Magyar Nemzet. A címlapon a Mire kell figyelni a kilencedik játéknapon (What to look out for on Matchday 9) dobozban a képen Szoboszlai Dominik köszön vissza Robert Lewandowski és a walesi Ethan Ampadu társaságában. A cikkbe kattintva megtudjuk, az UEFA szerint is szenzáció, hogy Magyarország zsinórban a harmadik Eb-re juthat ki. Az európai szövetség sajtósai is tudják, hogy a magyar válogatottnak egy pont is elég a kijutáshoz, a mérkőzés megrendezésének tragikomikus eopizódjaival a cikk nem foglalkozik.

Szoboszlai Dominik Robert Lewandowski és Ethan Ampadu társaságában. Három ász az UEFA paklijában (Fotó: UEFA)

Ha a címlapon a felső paneleknél az UEFA EURO 2024 panelt választjuk ki, akkor felől a Változatok a kijutásra (EURO qualifying permutations) című anyag jön fel, a képen ismét Szoboszlai Dominik a központi alak, amint a magyar válogatott ünneplését vezényli. Igaz, a kép nem éppen friss, Kleinheisler László mellett Baráth Péter is feltűnik rajta...

Az UEFA úgy tudja, Plovdiv a meccs helyszíne

Ha kiválasztjuk a Bulgária–Magyarország mérkőzést a G csoportból, ott pedig továbbra is Plovdiv, a Hriszto Botev Stadion szerepel helyszínként. Az UEFA honlapján még csak nem is olvashatunk arról, hogy jelenlegi állás szerint Kardzsali lenne a potenciális város, ahol lejátszanák a találkozót.

Szoboszlai: Mint az U12-ben

Maga Szoboszlai, a Sportalnak nyilatkozva egyfelől felmondta a kötelezőt, miszerint tilos foglalkozniuk a meccs helyszínét övező bonyodalmakkal, másrészt viszont utalt arra, röhejes, ami Bulgáriában történik.

– Talán az U12-es bajnokságban fordult elő velem legutóbb, hogy vasárnap még nem tudtam, lesz-e meccsünk csütörtökön… – jegyezte meg Szoboszlai epésen, hozzátéve, ugyanúgy készülnek, mint korábban, s persze hitet téve amellett, hogy kijutunk az Eb-re.

Úgy legyen. Jelen állás szerint az a legvalószínűbb, hogy nem lesz mérkőzés Bulgáriában, megkapjuk a három pontot, s vasárnap következhet a gála Montenegró ellen.