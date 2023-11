Vármegyei II. osztály Észak 13. forduló

Nyírábrány - Polgár VSE 4-5 (0-3)

60 néző. Vezette: Forgács K. (Pál G., Dr. Szigeti K.)

Nyírábrány: Küzmös E. - Debreceni J., Kiss R., Furó Zs., Török P., Küzmös Gy., Gerghel E., Madar T., Szabó G., Kremniczki F., Sándor L. Vezetőedző: Küzmös György

Polgár: Balogh B. - Rédai N., Bolgár D., Balogh K., Pálinkás P., Erős K., Váradi Gy., Puzsár A., Antal J., Harsányi M., Száraz Á. Játékosedző: Antal József

Gól: Antal J.(2), Bolgár D., Váradi Gy., Reszegi L. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 4-3

Küzmös György: Nem nyilatkozott.

Antal József: Az első félidőben nagyot futballoztunk, a másodikba nagyot küzdöttünk. A győzelmünk, úgy gondolom, megérdemelt. Gratulálunk a felnőtt csapatban bemutatkozó két ifistánknak!

Hajdúdorog Se - Bocskai SE 2-5 (2-2)

50 néző. Vezette: Nazsa T. (Lévai Z., Jóni T.)

Hajdúdorog: Kompár G. - Gyúró L., Dálnoki Zs., Oláh T. (Urgyán B.), Anga A., Balogh A., Percze N. (Sándor J.), Tóth K., Pogácsás J., Rafael Gy., Szilágyi B. (Kosdi B.). Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Bocskai: Bányai Cs. - Vincze V., Nagy N., Kolompár K., Nagy L. (Lukács Sz.), Balogh S. (Sándor L.), Sarkadi M. (Gaál B.), Károlyi A., Kiss T., Nagy O., Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Percze N., Oláh T., ill. Kolompár K. (3), Kolompár J., Kiss T. Jók: senki ill. mindenki. Ifi: 6-3

Dálnoki Zsolt: Nagyon jó kezdést produkáltunk megint, de utána kicsit elfogytunk. 2-0 után kicsit hiányérzetünk lehet, de összességében megérdemelt vendég siker.

Oláh Sándor: Nem nyilatkozott.

Nyírmártonfalva SE - Józsa SE 2-1 (1-0)

50 néző. Vezette: Nagy L. (Árva A., Piskóczi L.)

Nyírmártonfalva: Kelemen K. - Debreceni R. (Gellén A.), Vértesi N. (Kiss G.), Szemán T., Fekete K. (Kozma G.), Fehér M. (Havrilla I.), Borók Sz., Kiss I. (Szemán N.), Konyári S., Jónizs A., Ladó S. Játékosedző: Konyári Sándor

Józsa: Illés M. - Papp R., Balogh T., Trunger L., Sándor K., Iványi D. (Horváth Z.), Nagy J., Sperka L., Hamvas E., Iványi Á., Fekete L. (Szabó M.). Vezetőedző: Szabó László

Gól: Borók Sz., Szemán T., ill. Nagy J. Jók: Kelemen K., Szemán T. ill. senki. Ifi: 1-3

Konyári Sándor: A meghatározó hiányzó játékosok végül nem hiányoztak. Sikerült mindenkit megfelelően pótolni. A hozzáállás csillagos ötös. Egyszer volt már korrekt, várunk a következőre, arra aminek minden héten egyértelműnek kellene lenni.

Szabó László: Úgy kaptunk ki, hogy az ellenfélnek nem volt gólhelyzete. Szomorú, hogy néhány játékvezetőnek az az élvezet, ha engem kiállít.

Hajdúhadházi FK - Görbeházi KSE 4-3 (3-0)

60 néző. Vezette: Kovács Á. (Gajdics Z., Kiss B.)

Hajdúhadház: Selyem D. (Kiss I.) - Balogh I., Lakatos L. (Posta I.), Horváth A., Lakatos Sz., Rézműves M., Nagy I. (Kecskés J.), Rostás M. (Dávid T.), Balogh P., Nagy M. (Molnár D.), Gergely D. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Görbeháza: Szilágyi K. - Kiss K. (Siket Gy.), Toronyai L., Tóth A. (Tóth P.), Hajdú R. (Lakatos T.), Szabó I., Siket R. (Sebők A.), Fábián Sz., Ilyés Z., Félegyházi Z., Csőke K. Vezetőedző: Szolnoki Attila

Gól: Nagy M.(2), Posta I., Balogh P., ill. Hajdú R., Félegyházi Z., Csőke K. Jók: Balogh P., Nagy M., Horváth A., ill. Szabó I., Ilyés Z., Szilágyi K. Ifi: 3-0

Nagy István Zsombor: 4-0-ás vezetésünk után elhittük, hogy királyok vagyunk és ez majdnem meg is bosszulta magát, hiszen az ellenfelünk vérszemet kapott! Tanulság: minél hamarabb le kell zárni a mérkőzést, és az előttünk adódó lehetőségeket minél nagyobb százalékban ki kell használni!

Szolnoki Attila: Sajnálatos dolog, hogy az első félidőben koncentrálatlanul és enerváltan játszottunk, aminek sajnos meg is ittuk a levét, és 3-0-ás hátrányba kerültünk. A második félidőben próbáltuk rendezni a sorokat, volt is tartásunk hiszen 4-0-ról visszajöttünk 4-3-ra, de arra már sajnos nem volt idő, hogy kiegyenlítsünk.

Téglás VSE - Tiszacsege 1-3 (1-1)

70 néző. Vezette: Kriston T. ( Szilágyi Z., Vékony T.)

Téglás: Csapó I. - Dufla D., Szabó G., Koblös L. (Hevesi F.), Gyönyörű T., Beszeda M., Nagy M. (Birta J.), Fejes I. (Bulyáki B.), Sigér S. (Szalai Sz.), Dobi K., Csapó A. Vezetőedző: Nagy Imre

Tiszacsege: Csőke F. - Gréz K., Csernik J., Nagy L., Simon Z., Jecs J., Kovács A. (Tamon R.), Csurgó Á., Simon N., Répási Gy., Nagy Á. (Török Á.). Vezetőedző: Simon Zoltán

Gól: Szabó G., ill. Kovács A.(2), Simon Z. Jók: Szabó G., Csapó A., Dobi K., Sigér S., Gyönyörű T., ill. mindenki. Ifi: 2-2

Nagy Imre: Aki ránéz az eredményre, azt hiszi sima volt. Jól játszottunk, sok helyzetet kialakítottunk amiket ki is hagytunk. Hátul két szarvas hiba eldöntötte a mérkőzést, nem érdemeltünk vereséget! Fel a fejjel fiúk!

Simon Zoltán: Két motivált csapat, eső, mély talaj. Nagy küzdelemben sikerült nyernünk, gratulálok a csapatnak! Hajrá Csege!

A tabella 1. Bocskai SE 13 12 1 0 56-16 37 2. Józsa SE 13 7 3 3 40-25 24 3. Tiszacsege 13 7 2 4 37-27 23 4. Nyírmártonfalva SE. 13 6 2 5 32-29 20 5. Téglás VSE 13 6 1 6 32-34 19 6. Hajdúhadházi FK 13 6 0 7 25-44 18 7. Hajdúdorog SE 13 5 2 6 28-32 17 8. Görbeházi KSE 13 4 1 8 24-33 13 9. Nyírábrány 13 2 2 10 24-34 8 10. Polgár VSE 13 2 2 9 25-48 8

Vármegyei II. osztály Dél 13. forduló

Püspökladányi LE - Ebesi SBKE 7-1 (2-1)

60 néző. Vezette: Muszka Z. (Gyarmati I., Tóth H.)

Püspökladány: Eszenyi V. - Tőke T. (Szabó B.), Nagy B., Simon N., Mester M. (Elek I.), Berde M., Danka L. (Szabó G.), Németh M. (Juhász K.), Makula A. (Nagy V.), Pap L., Hári B. Vezetőedző: Szabó Máté

Ebes: Szentesi F. - Borúzs T. (Csizi R.), Katona I., Magyar Sz. (Kiss N.), Kovács B. (Pajzos A.), Leiter B. (Bartha G.), Parti D. (Mészáros T.), Pál D., Szabó I., Kiss D. (Máté I.), Andirkó I. Játékosedző: Leiter Bálint

Gól: Danka L.(2), Hári B.(2), Makula A., Tőke T., ill. Kovács B. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 7-1

Szabó Máté: Nehéz időben, nehéz pályán igyekeztünk futballozni, és ez helyenként tetszetős is volt, sok helyzetet kialakítottunk, megérdemelten nyertünk!

Leiter Bálint: A mérkőzés elején jól tartottuk magunkat, még a vezetést is sikerült megszereznünk egy kontratámadást követően, ám a második kapott gólunk megviselte a csapatot. A második félidőben pedig a hazaiaknak jöttek a gólok.

NSC Nagyhegyes - Báránd KSE 5-4 (3-2)

60 néző. Vezette: Puskás Z. (Szabó M., Czibere B.)

Nagyhegyes: Marton A. - Bajusz R., Oláh G. (Ispán J.), Szabó Z., Oláh S., Szabó B., Kállai D., Veres N., Erdélyi Zs., Váczi P. Vágner F. (Rapcsák L.). Vezetőedző: Plókai Mihály

Báránd: Novák J. - Mester J., Futó D., Orbán L., Killy Z., Nagy Z. (Tarpai Gy.), Varga M., Pánti Z., Csóka G., Horváth I., Szabó B. (Hegedüs T.). Vezetőedző: Fülöp András

Gól: Erdélyi Zs.(2), Oláh G. Kállai D.(2), ill. Pánti Z., Csóka G., Nagy Z., Tarpai Gy. Jók: mindenki, ill. mindenki. Ifi: 2-5

Plókai Mihály: Nem nyilatkozott.

Fülöp András: Egy nagyon mély talajú pályán helyzetekben és gólokban gazdag mérkőzést játszottunk. Négy rúgott góllal mérkőzést kell nyerni, nekünk nem sikerült. Mindig mi vagyunk a szimpatikus vesztes csapat, ettől függetlenül gratulálok a csapatomnak a mutatott játékhoz és a hozzáálláshoz!

Nádudvari SE - Kabai Meteorit SE 1-7 (0-3)

60 néző. Vezette: Szabó P. (Faragó F., Sütő J.)

Nádudvar: Nagy P. - Szatmári Z., Székely Z., Cseke Zs., Horváth A., Csecsődi D., Nagy G. (Fekete K.), Kovács I., Petrusz P., Tóth S. (Balogh L.), Puskás R. (Koncsek G.). Vezetőedző: Gere Csaba

Kaba: Molnár T. - Furkó L., Molnár Cs., Balogh Á., Szabó J. (Kádár M.), Kovács M., Fehér A. (Baranyi S.), Tóth P. (Kökény R.), Somogyi I., Czidor R. (Szőke Cs.), Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter

Gól: Puskás R., ill. Kovács M.(4), Czidor R. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 3-2

Gere Csaba: Ha most azt nyilatkozom, hogy mindenki jó volt, jogos lehet a kérdés, miért kaptunk hetet? Pedig az első félidőben nem játszottunk gyengébben, mint a kabaiak, viszont három véleményes helyzetnél már mehettünk is közepet kezdeni. A második félidőben próbáltunk javítani az eredményen, sikerült is, viszont ilyen tartalékosan még nem álltunk fel ebben az évben, így tiszavirág-életű volt a felzárkózásunk, továbbá a vendégcsapat cseréi nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy megérdemelten megnyerje Kaba a mérkőzést.

Tóth Péter: Nem nyilatkozott.

Blondy FC Esztár - DLSE 3-3 (2-0)

70 néző. Vezette: Zámbó T. (Nedeczky Zs., Tóth G.)

Esztár: Balogh I. - Mándi L., Jenei R., Sándor Sz., Makula U. (Balogh B.), Tóth J., Nagy P., Halász B. (Nagy P.), Lantos T:, Cseke D. (Pellei E.), Rézműves T. Vezetőedző: Vajas Vera

DLSE: Somogyi B. - Szilágyi L., Berán B., Fekete Sz. (Hamza K.), Szabó A., Magyar B., Csizmadia Cs., Kovács B., Vadász I., Fekete B. (Juhász Cs.), Husi Gy. Vezetőedző: Benedek Barna

Gól: Cseke D., Tóth J., Balogh B., ill. Vadász I., Husi Gy., Magyar B. Jók: mindenki, ill. mindenki. Ifi: 3-2

Vajas Vera: Férfias, sáros küzdelem zajlott a harmadik helyért. Lehet mellébeszélni, lehet magyarázni, de az igazság az, hogy reális eredmény született. Mind a két csapatnak kiemelten fontos lett volna a győzelem, így maradok tisztelettel: Hajrá Blondy!

Benedek Barna: Teljesen irreális körülmények, érthetetlen, hogy engedték lejátszani a meccset. Gratulálok mindkét csapatnak, hogy ilyen pályán ilyen színvonalas mérkőzést tudtak játszani.

Földes KSE - Konyár-DSE 3-1 (3-0)

60 néző. Vezette: Takács I. (Papp N., Piskóczi L.)

Földes: Horváth Zs. - Nedeczky Á., Károlyi N. (Vincze N.), Faragó Gy., Rostás D. (Boér L.), Bodnár M., Molnár B. (Ocskó G.), Kovács M. (Kiss P.), Pocsai G., Rusznyák Zs. (Kiss T.), Mester N. (Ákos Zs.). Vezetőedző: Bodó Lajos

Konyár: Nógrádi I. - Czibere D., Csuka Zs., Pintér B. (Varga Sz.), Tóth L. (Kovács T.), Somogyi O., Tamási G. (Lakatos R.), Erdelics T., Czibere B., Lakatos G., Guba Zs. (Rézműves K.). Vezetőedző: Czibere Tibor

Gól: Kovács M.(2), Rostás D., ill. Lakatos R. Jók: mindenki, ill. senki. Ifi: 2-6

Bodó Lajos: A szakadó esőben egy kiváló első félidőt egy visszafogottabb második követett, ennek ellenére azt gondolom, a győzelmünk nem forgott veszélyben. Gratulálok a csapatomnak és ezzel is boldog születésnapot szeretnénk kívánni Mező Bence elnök úr kisfiának és feleségének! Cibó barátomnak pedig üzenem, hogy fel a fejjel, nagyon jó csapata van!

Czibere Tibor: Teljesen megérdemelt hazai győzelem született. Gratulálok a földesi csapatnak!