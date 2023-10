Vármegyei II.osztály Észak 9.forduló

Hajdúhadházi FK-Nyírmártonfalva SE 0-4(0-2)

80 néző Vezette: Gyarmati I.(Petrika R., Gajdics Z.)

Hajdúhadház: Kiss I.(Selyem D.) - Lakatos L.(Dávid T.), Horváth A., Gergely D., Balogh P.(Molnár P.), Rézműves M., Lakatos Sz., Nagy I.(Kecskés J.), Papp G.(Lakatos Á.), Nagy M., Rostás M. Játékosedző: Nagy István Zsombor

Nyírmártonfalva: Kelemen K. . Szemán B., Tóth T., Debreceni R.(Vértesi N.), Szemán T., Szemán Be., Borok Sz., Kiss I.(Gellén A.), Konyári S.(Havrilla I.), Jónizs A.(Fekete K.), Ladó S.(Kiss G.) Játékosedző: Konyári Sándor

Gól: Konyári S., Kiss I., Borok Sz., Fekete K. Jók:senki ill. mindenki Ifi:

Nagy István Zsombor: Számunkra így nagyon hosszú és keserves lesz a szezon! Minden tekintetben.

Konyári Sándor: Korrekt játékvezetés mellett nagyon jó felfogással, alázattal és fegyelmezetten játszott ma minden egyes játékos. Mindenki tette a dolgát, ennek köszönhetően ilyen arányban is megérdemelt a győzelmünk!

Görbeházi KSE-Bocskai SE 2-3(1-2)

70 néző Vezette: Vadon T.(Czinege T.)

Görbeháza: Agócs R. - Toronyai L., Hajdú R.(Sebők A.), Siket Gy.(Kiss K.), Szabó I., Félegyházi Z., Fábián Sz., Lakatos T., Ilyés Z.(Siket R.), Pók D., Csőke K. Vezetőedző: Szolnoki Attila

Bocskai: Bányai Cs. - Medve M., Nagy N., Kolompár R.(Nagy L.), Kiss T.(Kiss I.), Balogh S.(Sándor L.), Kolompár K.(Lukács Sz.), Károlyi A.(Vincze V.), Szabó K., Nagy O.(Szarvas L.), Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Siket Gy., Félegyházi Z. Ill. Kiss T.(2), Szabó K.

Jók: mindenki ill. mindenki

Ifi:

Szolnoki Attila: A hosszú veretlenségi sorozat után jó volt látni újra a csapat valós arcát. A mutatott játékkal és az akarattal elégedett vagyok. Mindent megtettünk a győzelemért de ez nem jött össze, dolgoznunk kell még. Voltak bíztató jelek, de el kell fogadnunk az eredményt és gratulálni a Vámospércsnek.

Oláh Sándor:

Tiszacsege-Polgár VSE 2-2(2-2)

80 néző Vezette: Vasziliu T.(Gulyás S.)

Tiszacsege: Csőke F. - Gréz K., Tóth Sz., Nagy L., Csernik J., Deli G., Simon Z., Csurgó Á.(Török Á.), Simon N., Répási Gy., Nagy Á.(Budai B.) Vezetőedző: Simon Zoltán

Polgár: Kovács Zs. - Rédai N., Antal J., Pálinkás P., Váradi Gy., Rácz L., Vadász G., Puzsár A., Bolgár D., Nagy Cs., Száraz Á. Vezetőedző: Antal József

Gól: Deli G., Simon N. Ill. Antal J., Vadász G.

Jók:

Ifi:4-0

Simon Zoltán: Azt mondhatom, a vendég csapatnak ma minden összejött.Igazságos döntetlen született!

Antal József: A Hajdú-bihari „El Classicon” hatalmas bravúrt arattunk a megszerzett egy ponttal,hiszen a mérkőzésen egyik ifi játékosunk kezdő volt és egy cserével álltunk fel.Remélem a mai este mindenki jól érzi magát!

Téglás VSE - Hajdúdorog SE 0-4(0-1)

80 néző Vezette: Czibere B.(Hajdú I., Kovács Z.)

Téglás: Csapó I. - Dufla D., Beszeda M., Szabó G., Köblös L., Nagy M., Fejes I., Sigér S.(Lovas R.), Dobi K.(Turcsán J.), Hevesi F.(Bírta J.), Juhász M. (Karap S.)Vezetőedző: Nagy Imre

Hajdúdorog: Kompár G. - Kacsó E., Dálnoki Zs., Oláh T.(Oláh L.), Sándor P.(Kacsó I.), Balogh A., Tóth K., Szilágyi B., Sándor J., Pogácsás J., Urgyán B. Játékosedző: Dálnoki Zsolt

Gól: Sándor P.(2), Percze N., Oláh T.

Jók: senki ill. Beszeda M., Szabó G.

Ifi:11-1

Nagy Imre: Fájó vereséget szenvedtünk. Az első gólt előtt a félpályánál lerúgják a játékosomat és abból kapunk gólt. Sajnos játékosaim ezután végig ezzel foglalkoztak és a fejekben megtört valami. Ellenfelünk ezt jól kihasználta, gratulálunk nekik!

Dálnoki Zsolt: Egy ki-ki meccsre érkeztünk, és szerencsére a szezonban először teljes létszámmal tudtunk kiállni és ennek meg is lett az eredménye. Megérdemelt vendég siker született!

Nyírábrány - Józsa SE vasárnap

Észak 1. Bocskai SE 9 8 1 0 41-11 25 2. Józsa SE 8 5 2 1 27-16 17 3. Tiszacsege 9 4 2 3 24-19 14 4. Nyírmártonfalva SE 9 4 1 4 23-20 13 5. Téglás VSE 9 4 1 4 24-26 13 7. Görbeházi KSE 9 3 0 6 13-23 9 8. Hajdúhadházi FK 9 3 0 5 15-35 9 9. Nyírábrány 8 2 2 4 17-20 8 10. Polgár VSE 9 1 2 6 17-28 5

Vármegyei II.osztály 9.forduló

DÉL

Földes KSE - NSC Nagyhegyes 3-3(1-2)

80 néző Vezette: Papp J.(Keczeli D.)

Földes: Horváth Zs. - Bodnár M., Rusznyák Zs., Nedeczky Á.(Rostás D.), Károlyi N.(Mester N.), Faragó Gy., Molnár B., Kovács M., Vincze A.(Ocskó G.), Pocsai G., Vincze N. Vezetőedző: Bodó Lajos

Nagyhegyes: Marton A. - Szabó Z., Oláh G., Forgács G.(Bak Z.), Oláh S., Szabó B., Kállai D.(Kovács Gy.), Veres N., Ispán J., Erdélyi Zs., Vágner F. Vezetőedző: Plókai Mihály Gól: Kovács M.(2), Bodnár M. Ill. Erdélyi Zs.(2), Forgács G.

Jók:

Ifi:3-3

Bodó Lajos: A küzdőszellemmel meg vagyok elégedve, de sajnos ezért ma nem jár három pont.

Plókai Mihály:

DLSE - Nádudvari SE 2-1(2-0)

90 néző Vezette: Piskóczi Zs.(Katona L.)

DLSE: Menyhárt N. - Fekete Sz., Makula Cs., Csizmadi Cs.(Juhász L.), Szűcs G., Fekete B.(Rácz S.), Papp R.(Juhász Cs.), Kovács B., Nagy S.(Gyüre M.), Bakó L., Szabó A. Vezetőedző: Benedek Barna

Nádudvar: Nagy P. - Bodnár N., Székely Z., Mónus R., Horváth A., Csecsődi D., Ludman S., Kiss T.(Nagy G.), Kocsis G., Tóth S.(Szathmári Z.), Kovács I. Vezetőedző: Gere Csaba

Gól: Csizmadia Cs.(2) ill. Kovács I.

Jók: mindenki ill. Kiss T.

Ifi:4-0

Benedek Barna: Ezer sebből vérzett a hazai csapat, ettől függetlenül szeretnék gratulálni a csapatomnak a csupa szív játékért!

Gere Csaba: A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna. Megint értékes pontot, pontokat hullajtottunk el!

Kabai Meteorit SE - Ebesi SBKE 3-0(1-0)

80 néző Vezette: Piskóczi L.(Pintér Á.)

Kaba: Baranyi S. - Balogh Á.,(Kökény R.) Kígyós K., Kovács M., Szőke Cs.(Nagy A.), Molnár T., Tóth P.(Darányi A.), Somogyi I., Kádár M.(Szabó J.), Varga B.,(Czidor R.) Tóth I. Vezetőedző: Tóth Péter

Ebes: Kerekréti G. - Csizi R., Horváth Sz., Katona I., Bartha G.(Kiss J.), Árva D., Mészáros T., Parti D., Dézsi Á.(Harsányi K.), Andirkó I., Szabó M. Vezetőedző: Leiter Bálint

Gól: Kádár M., Kovács M., Somogyi I. Jók:mindenki ill. senki

Ifi:2-1

Tóth Péter: Megérdemelt hazai győzelem a szimpatikusan védekező ebesi csapat ellen!

Leiter Bálint: A sok beteg és sérült ellenére próbáltunk helyt állni, de ez ma nem sikerült. Gratulálok a kubai csapatnak a győzelemhez és további sok sikert kívánok nekik a továbbiakban. Koncentrálunk a jövőtétre!

Blondy FC Esztár - SRE Komádi 2-1(1-0)

80 nézőm Vezette: Tóth G.(Szabó M., Félegyházi V.)

Esztár: Balogh I.(Pellei E.) - Sóvágó S.(Cseke D.), Sándor Sz., Papp I.(Nagy P.), Makula U.(Norólk S.), Tóth J., Nagy P., Kaszonyi M., Szilágyi Cs.(Mona P.), Lantos T., Rézműves T. Vezetőedző: Vajas Vera

Komádi: Puskás Cs. - Pal Z., Tarsoly L., Varga L., Szalai F., Seprenyi K., Puskás S., Zsigmond R., Varga L., Kóti J., Pálfi N. Játékosedző: Puskás Sándor

Gól: Makula U., Kaszonyi M. Ill. Varga L. Jók:

Ifi:1-1

Vajas Vera: Nem vagyok telhetetlen. Három pont azt három pont! Örülök, hogy minden játékosom pályára tudott ma lépni és nem mellesleg a toroskáposzta is isteni lett!

Puskás Sándor: Gratulálunk az ellenfélnek és a játékosainknak, akik eddig is és most is kitartottak!

Püspökladányi LE - Konyár-DSE 4-1(3-1)

80 néző Vezette: Pál G.(Papp N.)

Püspökladány: Kunkli Z. - Tőke T.(Elek I.), Ugrai A., Nagy B., Mester M., Nagy V., Simon N., Berde M., Németh M., Makula A., Szabó G.(Pap L.) Vezetőedző: Szabó Máté

Konyár: Nógrádi I. - Czibere D., Csuka Zs., Varga Sz., Tóth L.(Nagy L.), Nyeste D., Tamási G., Guba Zs.(Pintér B.), Czibere B.(Seres T.), Lakatos G., Farkas T. Vezetőedző: Czibere Tibor

Gól: Szabó G.(2), Mester M., Ugrai A. Ill. Nyeste D.

Jók: Kunkli Z., Berde M., Mester M., Szabó G. ill. senki

Ifi:10-0

Szabó Máté: Ellenfelünk bátor támadó futballt hozott ma ki a pályára nagyon magas védekezéssel, amivel többször zavarba hoztak minket és rengeteg helyzetet alakítottak ki, szerencsére kapusposzton is toppon voltunk. Az ellenfél magas védekezésének köszönhetően nekünk is rengeteg területünk volt a támadóharmadban és a helyzeteink töredékét értékesítettünk is. Mégis a dicséret ma a játékvezetőnek jár! Egy asszisztensek levezetni egy felnőtt tétmérkőzést nem normális és egy kicsit komolytalan. Persze tudjuk, hogy a játékvezetők területen komoly munkaerő hiány van, de inkább játszunk pénteken vagy vasárnap, csak ne ilyen körülmények között!

Czibere Tibor: Mindkét csapat egy nyíltsisakos játékot játszott, a különbség az volt, hogy amíg a háziak kihasználták a helyzeteiket, addig nekünk tizenegyesből se sikerült.