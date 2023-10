Derbire került sor a hét utolsó napján a Vármegyei I. osztály U-19-es bajnokság 12. fordulójában. Hegedűs Györk legénysége vasárnap csapott össze a városi rivális Bestronggal – írta a deac.hu.

Aktívabban kezdtek a zöld-fehérek, a DASE ebben a periódusban még visszafogott teljesítményt nyújtott. Ám ahogy telt az idő, felvették a kellő fordulatszámot az ifisták és átvették a játék irányítását. Kombinatívan és jó ritmusban futballoztak a Hegedű-tanítványok, többször is veszélybe került a Bestrong kapuja, ám a helyzetek sorban ki is maradtak. A pallagiak előtt is adódott lehetőség, melyek közül az egykori DEAC játékos, Gurbai egyet ki is használt, ezzel a találattal előnyből várhatták a folytatást a hazaiak. A szünet után magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a DASE fiataljai, nagy volt a nyomás a zöld-fehéreken, de a labdát továbbra sem sikerült a vonalon túlra juttatni. A 62. percben a Bestrong viszont másodjára is bevette a kaput, majd a 91. minutumban bebiztosította győzelmét.

A tények: