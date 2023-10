Marozsán Fábián agresszív taktikája sikeresnek bizonyult a világranglista 11. helyezett Alex de Minaur ellen a sanghaji 1000-es ATP-tornán pénteken. A HSE teniszezője szerint a ranglista szempontjából mindenképpen ez a második legnagyobb sikere, kemény pályán pedig az első, mert Alcarazt salakon győzte le.

– Tény és való, nagyon nehéz De Minaur ellen játszani, nagyon jó kontrajátékos, jól olvassa az ellenfél játékát, nagyon gyorsan mozog, próbálja elvenni az ellenfél idejét, eléggé korán üti meg a labdákat, labdabiztos, nehéz neki felpörgetni a labdát – idézte fel a Nemzeti Sportnak Marozsán Fábián. – Furcsa, de az áll neki jobban, ha mozgásból játszik, ha középről kell játszania, vagy neki kell irányítania, könnyebben megfogható, de meg kell találni a megfelelő módszert ellene. Tizenegyedik a világon, remek a mozgása, viszonylag jól szervál, nagyszerű játékos. Próbáltam a szokottnál is agresszívabban teniszezni, mert azt gondoltam, csak ezzel nyerhetek. Kicsit lutri, de ezen a napon bejött, jól működött, labdabiztos voltam, amit akartam, megvalósítottam.

Ha sokat rontottam volna, megkapom, hogy miért nem csak ütögettem vissza a labdákat – azért, mert az nem elég, és lehet, hogy úgy kikapok.

Meg kell találni, mi elég, mi nem, ha tizenöt centivel rövidebbet ütsz, vagy kicsit lassabban, bajban lehetsz, mert De Minaur kihasználja a kilométer per órák hiányát. Ezúttal bejött az agresszív játék, de elképzelhető, hogy legközelebb nem menne és többet hibáznék. Zavart, hogy elsőre nem tudtam lezárni a mérkőzést, de aztán nagyon gyorsan csináltam két jó fogadópontot és felcsillant a remény, hogy még egyszer tudok breakelni. Úgy voltam vele, csak kapjak még egy lehetőséget és változtatok azon, amit elrontottam. Bátor játékkal semmire breakeltem, a két labdamenet az elején újra lendületet adott, nagyon örülök, hogy nem törtem össze, sőt, erősebb lettem, jól jöttem ki ebből a helyzetből. De Minaur magához képest nem volt annyira éles, de ez semmit nem vesz el a sikerem értékéből – elevenítette fel Marozsán, aki vasárnap újabb lépést tette egy emlékezetes torna felé, miután 6:3, 6:3-ra megverte a ranglista 55. Dusan Lajovicsot.

Teljesen más a légkör

Marozsán ellenfele a norvég Casper Ruud lesz a nyolcaddöntőben kedden. Mindkét játékos a salakot kedveli a legjobban, emiatt talán a magyarra nézve szerencsésebb, hogy a salak helyett kemény borításon játszanak.

– Talán három százalékkal több esélyem van így. A centerpálya valamivel lassabb, jobban hasonlít majd a salakhoz, de nem akarok előnyöket vagy kifogásokat keresni, sorolni, ha a hotelszobában játszanánk, akkor is nehéz lenne egy top tízes ellen.

Megpróbálok megtenni mindent, reménykedem egy szett megnyerésében vagy akár a meglepetésgyőzelemben.

Ruud hétről hétre centerpályán teniszezik, több tornagyőzelme van, nekem ez új világ, játszottam már kisebb stadionban, de 12-13 ezer ember teljesen más légkört, hangulatot teremt, más a világítás, jóval nagyobb a tér... – ecsetelte Marozsán, aki igyekszik tartalmasan eltölteni a pihenőnapokat is: délelőtt kardión és átmozgatáson edzésen vesz részt, délután teniszedzése van, de emellett jár fizioterapeutához is, hogy a lehető legjobban felkészítse magát a keddi meccsre.

– Sanghaj tetszik, most járok először Kínában, szuper a szervezés, jó a hangulat, vannak nézők, akik szeretik is a teniszt. Reméljük, van még bennem tartalék, kondíció szempontjából érzem mindig, hogy ez magasabb szint. Szerencse, hogy eddig minden mérkőzésemet két szettben nyertem, legközelebb is száz százalékot adok bele, bízom benne, nem lesz hátráltató körülmény – nyilatkozta a Hajdúszoboszlói SE klasszisa.