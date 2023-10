A mezőny egyetlen makulátlan mérleggel rendelkező csapatként készült következő megmérettetésére Sáfár Péter alakulata. Erre vasárnap került sor, mely játéknapon a Hajdúsámson otthonába látogattak – írta a deac.hu.

Az olykor viharos erejű szél alaposan megnehezítette a csapatok dolgát. Lendületesen kezdtek a debreceniek, amint útjára indult a labda, érvényesítve akaratukat, nyomás alá helyezték ellenfelüket. A házigazda hamar kapitulálni kényszerült, a 7. percben Harsányi Máté mattolta védelmüket. A duplázásra sem kellett sokat várni, négy minutum elteltével Lakatos Roland is megzörgette a hálót. A megnyugtató előny birtokában sem vettek vissza a tempóból s Sáfár-tanítványok, továbbra is lendületesen és dominánsan futballoztak, ha kicsit pontosabbak a befejezéseknél, le is zárhatták volna a meccset. A 26. percben viszont tovább nőtt az előny, ekkor ismét Lakatos Roland villant és már hárommal ment a csapat.

Alkalmazkodniuk kellett

A második félidőben már a hazaiakat segítette az erős szél, ezt ki is használták, a 45. percben szépítettek. A debreceniek alkalmazkodva a nehéz körülményekhez, inkább a védekezésre koncentráltak, kontrajátékra rendezkedett be. Ez a harcmodor eredményesnek bizonyult, a házigazdák támadásai hatástalannak bizonyultak. Ebben a játékrészben is a DASE előtt adódtak inkább lehetőségek, de a gyors ellentámadásokat nem sikerült gólokkal lezárni. A hármas sípszóig nem is történt változás a találatok számában, a cívisvárosiak ötödik meccsét is behúzta.

A tények: