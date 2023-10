A második játékrészig a kapuban nem igazán jöttek a bravúrok, de Boros Tomi becserélésével ez megváltozott. Erőnlétileg jobban bírtuk a végjátékot, ez már a legutóbbi meccsen is jellemző volt, vagyis a jelek szerint nem hiába dolgoztunk keményen a nyáron. A játékvezetők kicsit fura felfogásban vezették a találkozót. Talán az előző két összecsapáson nem kaptunk annyi kiállítást, mint most, de ezzel is megbirkóztunk.