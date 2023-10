– Sajnos nagyon hosszú volt az út a dugó miatt, így csak fél órát melegítettünk, köszönjük a Győrnek a türelmet! A történtek befolyásolták a játékunkat, sok hiba, pontatlanság jellemezte a teljesítményünket, de egyben volt a csapat, és ez a fontos pillanatokban sokat segített. Gratulálok a lányoknak! Kóris Alma, 17 éves játékosunk is ügyesen szállt be, pedig most játszott először a felnőtteknél – összegzett Kuszkó Zsolt vezetőedző.