Nagyon jó szezonunk van, a csapat kiváló munkát végez. Erős volt az időmérő és a verseny is. A piros zászló miatt a második rajtnál is nagyon kellett koncentrálni, de az is jól sikerült, majd jelentős előnyt tudtam kiautózni. Ez a 20. győzelmünk idén, ami rekord, mert 2015-ben volt 19 győzelmünk, és ezt most túlszárnyaltuk. Van még három verseny a hétvégén, úgyhogy szeretnénk ezen tovább javítani. A beállítás most is remekül működik, köszönöm a csapatnak