Szeptember 3-ától 1007 méter 41 centiméter a tradicionális íjász távlövés világrekordja, és ezt is a hajdúnánási Mónus József (becenevén: Fehér Farkas) állította fel, mégpedig az Amerikai Egyesült Államokban, Salt Lake Citytől kétszáz kilométerre, a sósivatagban. Az előző rekordot is ő tartotta, mégpedig 963 méter 38 centiméterrel. Azt megelőzően viszont egy angol íjász birtokolta a címet 960 méterrel. Az Egyesült Államokból a minap hazatért Mónus József először a Cívishír olvasóinak beszélt az ezer méteren felüli lövése előzményeiről, körülményeiről, és beavatta a portált a távlövő versenyíjászat filozófiájába is.

Ennek lényege, hogy Fehér Farkas a XXI. században, a saját eszközével, nevezetesen az íjjal folytatja a magyarok középkorban vívott harcait. A körülmények természetesen már egészen mások, hiszen nem csatatéren vívja meg a harcait, hanem a versenypályákon. Ezzel vesz úgymond elégtételt mindazért, amit a történelmünkben a magyarok ellen elkövettek. Vagy ahogyan ő maga fogalmazta meg: „Harcolni békében és barátságban, a múlt sérelmeiért, a békéért!”

Forrás: BDR Média

A nyilak időről időre messzebb szálltak

Az, hogy Mónus József miért a hajdúnánási polgármesteri hivatal emeleti folyosójára invitált bennünket, a helyszínre érkezésünkkor vált egyértelművé. Két hatalmas tárolóban sorakoznak az íjász távlövő világcsúcstartó díjai, érmei, serlegei, kisplasztikái, oklevelei. – 214 győzelem 2008-tól kezdődően. Ez az életem, és ezek csak a világversenyeken aratott győzelmeim, köztük a tíz világbajnoki címem és a 32 világrekordom – tárja szét kezeit a dicsőségvitrinek előtt, majd végigmutogatja, melyiket hol, milyen versenyeken szerezte. Lényegében az egykori Hun Birodalom és az a körüli területek országai, Dél-Korától Mongólián át, Törökországon keresztül egészen Olaszországig számos országban versenyzett.

És persze az Amerikai Egyesült Államokban, ott is a nyugati parthoz közeli sivatagi országrészben. Amikor azt kérdeztük, melyik sikerére a legbüszkébb, megáll egy díjsorozat előtt. – Háromszor győztem a világ legnagyobb történelmi íjászversenyén, és ez a három kupa a világon rajtam kívül nincs egyetlen embernek sem a birtokában. És persze a legutóbbi, amikor átléptem a bűvös ezer métert. Ezt sem tudja senki rajtam kívül. Nincs ember a világon, aki íjjal a kezében világversenyen kiállt ellenem, és ne győztem volna le – nézett a trófeák felé, majd egy bő évtizedre visszamentünk az időben, hogy élete talán legfontosabb eseményénél időzzünk egy kicsit.