Megkezdte szereplését a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapata a 2023-2024-es szezonban. A Bajnokok Ligája-szereplést is tartogató idényben az NB I. első fordulójában az Alba Fehérvár otthonában lépett először pályára a Loki, ahol magabiztos, 31–23-as győzelmet aratott a csapat.

Harcos összecsapás

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Szilágyi Zoltán vezetőedző elsőként fogadta a gratulációkat, majd értékelte a látottakat. – Tudtuk jól, hogy nagyon harcos összecsapás vár ránk, ettől függetlenül a második félidőben talán kicsit már elhittük, hogy a kezünkben van a két pont.

A Fehérvár ezt kihasználta és faragott a hátrányából, ezért időt is kellett kérnünk, mert egyetlen percig nem adta fel az ellenfelünk. Annak viszont örülök, hogy magabiztosan hoztuk ezt a meccset, az első félidőben mutatott játékunkkal, elsősorban a védekezéssel kifejezetten elégedett lehetek

– fogalmazott.

Szilágyi Zoltán | Forrás: Napló-archív

A szakember korábban már többször hangsúlyozta portálunknak is, hogy a DVSC játékának alapja a stabil védekezés, amelyre alapozva gyors átmenetből szeretnének gólokat szerezni. A tréner úgy látta, hogy főként a szünet előtt ezt megvalósította csapata. – Hátul fegyelmezettek voltunk, aztán támadásban is voltak ötletes megoldásaink. A fordulást követően azonban visszább vettünk, mind a saját mind az ellenfél kapuja előtt akadtak problémáink, ezért is tudott aztán a szívós Fehérvár visszajönni a meccsbe. Ettől függetlenül a végén azt mondhatjuk, hogy megérdemelten nyertünk – tette hozzá.

Magabiztos kezdés

A debreceni együttes legeredményesebb játékosa a hét gólt szerző Vámos Petra lett. A válogatott irányító is azt emelte ki elsőként, hogy küzdelmes meccsen vannak túl. – Számítottunk arra, hogy kemény ellenféllel találkozunk, azonban számunkra fontos volt, hogy magabiztosan kezdjük el ezt a bajnoki szezont, hiszen lesz feladatunk bőven – utalt az NB I. mellett a legalább 14 Bajnokok Ligájában lejátszandó mérkőzésre.

A vezetőedzőhöz hasonlóan, a Loki klasszisa is a gárda védekezését emelte ki értékelésében. – Az összecsapás nagy részében jól működött a hátsó alakzat, sok energiát fordítottunk arra nyáron, hogy ez így legyen. Én is úgy érzem, hogy kreatív volt a támadó játékunk, ettől függetlenül látnunk kell, hogy vannak hibáink.

Még talán örülök is, hogy kijöttek a mostani a meccsen, mert így tudjuk, hogy miben kell fejlődni a következő alkalmakra. A jövő héten ránk váró bajnokin és Bajnokok Ligája-találkozón már nem szeretnénk ezeket elkövetni

– jegyezte meg. Hozzátette, a Fehérvár elleni meccs kiváló felmérése volt annak, hol is tart jelenleg a DVSC Schaeffler.

A Lokira izgalmas napok várnak a jövő héten, hiszen szerdán a Vasas látogat a Hódos Imre Sportcsarnokba, szombaton pedig elindul a nagy kaland: a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában a svéd IK Savehof érkezik Debrecenbe.