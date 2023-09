Összességében magabiztosan, 31–23-ra győzött a DVSC Schaeffler az idény első bajnoiján az Alba Fehérvár otthonában péntek este.

A Loki a Catherine Gabriel – Vámos Míra, Kácsor Gréta, Füzi-Tóvizi Petra, Vámos Petra, Planéta Szimonetta, Töpfner Alexandra sorral kezdett, tehát egyetlen újonc – a horvát kapus, Gabrileja Bartulovic, a dán jobbátlövő, Elinore Johansson, a jobbszélső Grosch Vivien, valamint a holland beállós, Tamara Haggerty (az ugyancsak beállós Juhász Kata még hosszú ideig maródi lesz) – sem kapott kezdőként lehetőséget Szilágyi Zoltántól.

De ez nem is csoda, hiszen mind a szakember, mind a sérülés miatt a meccset kisebb sérülés miatt kihagyó Petrus Mirtill (őt Kelemen Dorina helyettesítette) is elmondta, a nyári igazolásoknak össze kell még szokniuk a csapattársaikkal.

Jó védekezés

A Loki kezdte a találkozót, de Planéta elpuskázta az első lehetőséget, a másik oldalon Besszer eredményes volt, de Töpfner és Vámos Míra góljaival gyorsan fordított a Lokomotív. Planéta másodjára már nem hibázott, majd újra az ifjabb Vámos volt eredményes, így 4–3-ra vezetett a Debrecen a 6. percben. Gabriel kétszer is szépet védett, de Kácsor lövését hárították a túloldalon, míg Vámos Petra a kapufát forgácsolta szét, így maradt az eredmény. Ám szerencsére nem sokáig ,mert érkezett Vámos Míra, és önmaga harmadik góljával kettőre hizlalta a különbséget. Közben időt kért Horváth Roland, a hazaiak debütáló edzője, de nagyot nem tudott változtatni ezzel a játék képén. Gabriel játszi könnyedséggel fogott kézbe egy átlövést, az indításból Töpfner rezgette meg a hálót. Kácsor újabb lövését fogta a hazai kapus, így 10–5 helyett 9–6-ra módosult az eredmény. A legbosszúsabb a Gréti becenévre hallgató balátlövő volt, de ez is belefért, mert Planéta után ellenállhatatlanul támadta a kaput.

Füzi-Tóvizi kiállítása miatt a 20. percben beállt az első nyári szerzemény, Tamara Haggerty, és ezzel megkezdődtek a debreceni cserék: Hámori Konszuéla érkezett jobb-, míg Jovana Jovovics balátlövőbe. Hámori nem sokáig volt a pályán, mert egy lerántás után kiküldték két percre.

De az emberelőnyével sem nagyon tudott mit kezdeni a Fehérvár, mert a cívisvárosiak remekül védekeztek, ha meg rés nyílt a falon, még mindig ott volt a francia válogatott Gabriel. Elinore Johansson is debütált a magyar bajnokságban, de abban a nagyjából egy percben talán nem is találkozott a labdával.

Szilágyi Zoltán kikérte első idejét a 25. percben, de az eredményt (15–9) fényében sok oka nem volt az idegességre, kifejezetten jól védekeztek tanítványai, és a támadásokkal sem volt sok baj. Haggerty megismerkedett a két perces kiállítás intézményével a magyar bajnokságban is, teljesen jogosan küldték le a sporik a németalföldi beállót.

Csernyánszki Liliána váltotta Vámos Petrát a félidő utolsó perceire, és lőtt is egy rá jellemző bődületesen nagy gólt lábról, beállítva a 18–11-es félidei eredményt.

Csökkent a koncentráció

Fordulás után Grosch Vivien is lehetőséget kapott, ő kezdett jobbszélsőben. A második félidő elején kissé kapkodóvá vált a piros-fehérek játéka. A büntetők első számú végrehajtója idén is Töpfner, aki élt is az első lehetőségével, visszaállítva a hétgólos különbséget. A 37. percben Grosch is megszerezte az első találatát debreceni színekben – Kácsor pedig már a sokadikat, közös bennük, hogy mindketten átejtették a kapust. Időközben ötre zárkózott vissza a Fehérvár, Szilágyi Zoltán nem is tűrte szó nélkül ezt, a 39. minutumban magához szólította tanítványait, mivel 9. perc alatt hat gólt kapott csapata. Leginkább beállóban tűnt lyukasnak a DVSC fala, de a súlyos sérüléséből felépült Afentalerrel sem nagyon bírtak a második játékrészben a hajdúságiak.

Az utolsó tíz percre Mariana Costa és Gabrileja Bartulovic is pályára került. A végére csökkent a koncentráció, Szilágyi Zoltán kédőre is vonta „lányait”. Hatottak a mesteri szavak, villámgyorsan újra hét lett közte – ehhez kellettek Bartulovic védései is –, végül 31–23-ra nyert a DVSC, teljesen megérdemelten.