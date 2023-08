Az első helyen kiemelt Babos Tímea, és a Hajdúszoboszlói SE klasszisa, Bondár Anna kettős nyerte a 100 ezer dollár (35 millió forint) összdíjazású salakpályás Gran Canaria-i női tenisztorna párosversenyét. A szombati döntő első szettjét 2:4-ről fordították meg a magyarok, a másodikban viszont kétszer is elveszítették adogatójátékukat, így Leyre Romero Gormaz és Arantxa Rus egyenlített.

A HSE tenisz szakosztályának vezetője, Tumbász József a Haonnak elmondta, rengeteg munkája van a sikerben a sportolónak, s büszke arra, hogy az egyesületet ilyen teniszezők fémjelezik. – Folyamatosan azon dolgozunk, hogy városunkban egyre aktívabb legyen a sportélet.

Természetesen a legnagyobb hírneve ezek közül a tenisznek van, ráadásul a három kiemelt teniszezőnk rendkívül fiatal. Sokkal több gyerek jár azóta a tréningekre, amikor például Fábián itt volt, a srácok imádták. Anna mögött egy rosszabb időszak volt, ezt mindenki láthatta, de keményen megdolgozott a sikerért és megérdemelte azt. Fontos, hogy az ilyen eredmények erősítsék és tudjon miből meríteni. Vannak céljaink, s ő egy olyan sportember, aki mindig magas elvárásokat támaszt maga elé.

Bízom benne, hogy a jövőben is fog Babos Tímea oldalán versenyezni, meglátjuk mire lesz elég kettejük kemény munkája – mondta.

Forrás: NS-archív

Nagy hatással lehet a fiatalokra

A hajdúszoboszlói egyesület teniszezőit országszerte ismerik már, elég csak Bondár Anna vagy Marozsán Fábián nevét említeni. Az sem mellékes, hogyha ilyen kaliberű sportolók öregbítik egy-egy klub hírnevét, akkor a fiatal sportolni vágyó gyerekek is példaképként tekinthetnek rájuk, így akár könnyebben rávehetik magukat, hogy elkezdjék a mozgást. Tumbász József portálunknak elmondta, azt is sikerként könyveik majd el a jövőben, ha az említett sportemberek miatt akár csak tízen kezdenek el náluk tevékenykedni. – Az is az egyik cél, hogy minél több fiatal kezdjen el nálunk sportolni, egyre több tehetséget szeretnénk.

Saját példámból kiindulva, hatalmas dolog és óriási motivációs erő, ha olyan világszinten elismert sportlókkal tréningezhetsz vagy egyáltalán lehet egy klubban, mint, akik nálunk vannak.

Az ilyen dolgok a fontosak, plusz az, hogy kimozdítsuk őket otthonról és inkább közösségben legyenek, mintsem számítógépezzenek. Remélem ez csak a kezdet, és folyamatosan sikeresek leszünk – fogalmazott.