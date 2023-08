A Gewiss Training SE szombaton rendezi meg az I. Gewiss Thai Boksz Gálát a Lovardában. A nemzetközi gálán 28-an lépnek ringbe profi, félprofi és amatőr kategóriában az indulók. A megmérettetés előtt kedden sajtótájékoztatón ismertették a bajnokság részleteit a szervezők. – Büszke vagyok rá, hogy ennyi sportágnak otthont ad a város. Rengeteg első osztályú csapatunk van. Vannak olyanok is, amik nem csapatsportok, mégis szép sikereket érnek el.

Debrecennek azért jó, hogy vannak ilyen események, mert folyamatosan szélesedik a sportesemények palettája, a kulturális eseményekről pedig még nem is beszéltünk.

Nemzetközi mérkőzések is lesznek, ez még inkább növeli a bajnokság nívóját. A cívisváros előtt álló sporteseményeket felsorolni is nehéz, de szeptember végéig gyakorlatilag minden hétvégére van program a sport szerelmeseinek – kezdte Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere.

Forrás: Kiss Annamarie

Az élete részévé vált

Zilai Sándor, a Gewiss SE elnöke felidézte több évtizedes emlékeit, amikor még ő is aktívan versenyzett, majd elárulta, hagyományt szeretnének teremteni a szombati versennyel. – Elég kemény és megterhelő sportnak gondolom a Thai boksz. Azért szerveztük 19.-re a rendezvényt, mert szeretnénk valamit visszahozni a múltból. Sajnos megszűnt ez a hagyomány, de azon vagyunk, hogy mihamarabb visszahozzuk és minél többen megismerkedjenek a sportággal.

Hagyományt szeretnénk teremteni, 2020-ban rendeztünk egy amatőr gálát, 96 versenyző lett abból a rendezvényből, tehát igény van rá. Őszinte leszek, a mai napig kiráz a hideg a hangulatától, ekkor döntöttem el, hogy van miért csinálni és érdemes is. Jövőre is szeretnénk megtartani, remélem akkor még többen és még nagyobb hírneve lesz a tornának.

Az összes sport modernizálódik, így a mienk is, a szurkolók pedig igénylik ezeket. Csúnyán hangzik, tényleg durva sport, de csak pozitívan tudok róla nyilatkozni, mert az életem részévé vált. Kertész Sándorban nagyon bízok, hiszen hat éves kora óta edzett velem, ha azt kibírta, mindent ki fog – kezdte.

Forrás: Kiss Annamarie

Nemzetközi verseny

Beszéljünk bármely sportágról, rengeteg felkészülést igényel egy-egy sportolónak, mire topformába kerül. Bokor Zoltán, a Gewiss Training edzője elmondta, a harcosok mögött kemény időszak van, de bízik a remek szereplésben. – Egyre népszerűbb Debrecenbe a sportág, öt éve nyitottuk az edzőtermünket, s azóta megnégyszereződött a létszámunk. Büszkék vagyunk rá, hogy immár nemzetközileg is jegyzik a klubunkat. A cívisvárosi egyesületek között mi vagyunk az egyik vezető erő, de azon dolgozunk, hogy ezáltal a többi együttes is folyamatosan erősödjön. A versenyzőink szerte a világon megállják a helyüket, ezzel öregbítik Magyarország hírnevét is. Hat sportolónk fog indulni a versenyen, ebből két hölgy is ringbe lép. A lányok utánpótlásban fognak majd küzdeni, egyikük ráadásul cseh ellenfelet kapott. Orosz Gyula román ellenféllel fog harcolni, míg Kígyós Kristóf bemutatómérkőzésen fog szerepelni, nagyjból 4 éve nem harcolt, de remélem, újra profi szinten fog tevékenykedni.

Angol érdekeltsége is lesz a versenynek, hiszen amennyiben három kategóriában is sikerül győznie egy versenyzőnek, automatikusan kijut egy londoni rendezésű nemzetközi versenyre.

Kertész Zsomboré a főmeccs, nehéz ellenfél vár rá, de Sanyi elég keményen tréningezik, remélem sikerül megszereznie az övet – mondta.

Forrás: Kiss Annamarie

Magyar főmérkőzés

A kilátogató szurkolók izgatottan várhatják az eseményt, hiszen a debreceni Kertész Sándoré lesz a főmérkőzés, aki mindent meg fog tenni a győzelemért. – Minél nagyobbak a célok, annál nagyobb falakba ütközünk, amelyeket le kell győzni. Hazai közönség előtt fantasztikus lesz küzdeni, nagyon várom már.

Körülbelül két éve kezdtem el ilyen szinten sportolni, hatalmas előrelépés lenne, ha sikerülne nyerni.

A munkát beleteszem, ebben a tekintetben nyugodt vagyok, de hatalmas bizonyítási vágy van bennem, remélem az én nevemet fogják sokan skandálni a Lovardában – fogalmazott a sportoló.