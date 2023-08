Nyilvánosságra hozta a magyar szövetség annak a 25 atlétának a nevét, akiknek az indulása már biztos az augusztus 19-én rajtoló budapesti világbajnokságon, és ez alapján biztos, hogy női 100 méter gáton és férfi kalapácsvetésben is három-három hazai versenyző szerepel majd a Nemzeti Atlétikai Központban

– számolt be az MTI.

A női gátasoknál az Európa-bajnoki ezüstérmes, országos csúcstartó Kozák Luca helye már korábban is biztos volt, mivel teljesítette a kijutási szintet. Mellette a júliusi országos bajnokságon mögötte második és harmadik Tóth Anna és Kerekes Gréta is futhat a gátasok között. A kalapácsvetőknél az ugyancsak Eb-második Halász Bence indulhat szinttel, de ott lesz a mezőnyben Rába Dániel és Varga Donát is.

A MASZ szerdán jelentette be, hogy már elérte a 25 főt a magyar vb-csapat létszáma, szombaton pedig a névsort tette közzé, illetve ismét jelezte, hogy a létszám még bővülhet, hiszen a válogatott összeállítása háromlépcsős folyamatban alakul ki. A végleges és teljes névsort kedden jelentik be.

Mindössze négy olyan szám van - férfi és női 10 ezer méter, női 3000 méteres akadályfutás és férfi rúdugrás -, amelyben biztosan nem indul magyar atléta.

A budapesti vb-t augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, az utcai futó- és gyalogló versenyeknek a Hősök tere ad otthont.