A Zalaegerszeg látogatott a Nagyerdei Stadionba vasárnap délután az OTP Bank Liga 3. fordulójában. Mint ismert, a DVSC érdekelt az Európa Konferencia Ligában is, a kettős terhelés okán pedig érthető módon rotálta együttesét Szrdjan Blagojevics vezetőedző. A csütörtöki, bécsi kezdőhöz képest alaposan felforgatott gárdával állt ki a Loki: Milosevics – Baranyai, Mojzis, Dreskovics, Manrique – Loncsar, Varga – Domingues, Vajda, Bódi – Bárány.

A kezdősípszó előtt köszöntötték a DVSC egykori kiváló kapusát, a Husi becenévre hallgató Szabó II. Józsefet, aki pár nap múlva tölti be 75. életévét, a kezdőrúgást is ő végezte el. A pályán Leskó Gáborról, a cívisvárosiak szurkolójáról is megemlékeztek, gyászszünettel indult az összecsapás.

Mindkét egylet bátran és gólratörően kezdett, az első helyzet a debreceniek előtt adódott. A második percben Loncsar volt szemfüles, és észre vette, hogy Manrique beindult, kapta is a labdát, azonban lövése inkább csak egy passznak illett be, elhúzott a kapu előtt. Nem sokkal rá a másik oldalon Tajti jó 23 méterről kínálta meg egy lökettel Milosevicset, de a piros-fehérek hálóőre magabiztosan ölelte magához a játékszert. Kicsivel utána a kapuja elé szegezte a zalaiakat a Loki, de lövésig nem jutottak el.

Meleg volt, a kezdés időpontjára sem lehetett panasz, ennek ellenére nem tömött sorokban ültek a drukkerek a lelátón, ahogyan arra talán számítani lehetett, 5011 ember tekintette meg a helyszínen a találkozót. A hazai B-közép ezúttal is kitett magáért, ritmusos énekük és szurkolásuk is kellett ahhoz, hogy lüktessen a mérkőzés. A dalolás közben egy kis fricskára is volt idejük az ultráknak, akik a ZTE-tábort hiányolták.

A 23. minutumban Domingues lódult meg a szélen, ellentmondást nem tűrően tört kapura, de későn passzolt, beadása ugyan szépen kanyarodott befelé, ám nem találta meg senki fejét. A nagy hőségre való tekintettel rövid ivószünet szakította meg a játékot. Bárányt nem kímélték, rövid időn belül kétszer is a földön kötött ki, Milovanovikj sárgát is kapott, mert szabálytalanul állította meg a debreceni közönségkedvencet.

A vendégek mesterén, Boér Gáboron már az elejétől látszott, nincs megelégedve tanítványaival, így viszonylag hamar lépett is, a 31. percben Milovanovikjot hívta le, Mim folytathatta. Kicsit leült a meccs, a kezdeti nagy lendület szertefoszlott, jobbára a középpályán folyt a játék.

A félidő végéhez közeledve Sajbán passzolt a tizenhatoson belül az érkező Tajtinak, a lövése lepattant, épp vissza hozzá, újra próbálkozhatott, Mojzis mentett a gólvonalról.

Fokozta a nyomást a Debrecen

Látszott, a zalaiak alaposan felkészültek a Loki játékából, amit bizonyára Blagojevics is észrevett, így várható volt, hogy taktikát váltanak a hazaiak a fordulás után. Nyomott a Vasutas, több ígéretes helyzetet is kialakítottak Dominguesék, azonban a gól továbbra is váratott magára. Az 58. minutumban kettőscserével próbálta felrázni övéit Boér, Szalay és Sajbán számára befejeződött a küzdelem, Ikoba és Németh érkezett.

Bódi ívelt be egy szabadrúgást, Bárány fejese nem sokkal kerülte el a kaput. Üdvrivalgás hallatszott a lelátóról, mikor a debreceni cserék, Dzsudzsákkal az élen a kispadhoz futottak, a debreceni rekorder mellett Mance és Kiziridisz állt még be, Bódi, Vajda és Bárány hagyta el a zöld gyepet. A játékrész felénél Ikoba éles szögből, kisodródva próbált szerencsét, Milosevics szögletre mentett. A sarokrúgást követően nem igazán tudott felszabadítani a DVSC, több percbe tellett, mire újra a piros-fehéreknél volt a labda. A 73. minutumban felhördültek a nézők, Kiziridisz kínálta meg Senkót egy életerős lökettel.

Megtört a jég a 84. percben, valósággal felrobbant a stadion, mikor Kiziridisz laposan, jó 13 méterről kilőtte a jobb alsót, megszerezve ezzel a Debrecen vezető találatát.

A hajrában már nem változott az eredmény, ha kicsit nehezen is, de hozta a ZTE elleni bajnokit a Loki. Folytatás csütörtökön 21 órától az EKL-ben a Rapid Wien elleni visszavágóval a Nagyerdőn.