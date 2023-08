A Debreceni Egyetem Atlétikai Klub vívószakosztálya most vasárnap és egy hétre rá is nyílt nappal egybekötött toborzót szervez a sportág iránt érdeklődők számára. Ha nemcsak kipróbálni szeretné valaki a vívást, hanem a legmagasabb szinten el is sajátítaná, akkor ezt megteheti a DEAC-nál, ahol a régió legeredményesebb mestereitől tanulhatnak az érdeklődők – írják a klub honlapján.

A program 10 órakor vívóbemutatóval kezdődik, majd a DEAC sportolói – köztük a világbajnok Battai Sugár Katinka és a paralimpiai ezüstérmes Osváth Richárd – segítségével a megjelentek betekintést nyerhetnek a sportág rejtelmeibe. Kezdő, haladó, vagy újrakezdő vívókat egyaránt várnak egészen 13 óráig a Dr. Kamuti Jenő teremben.