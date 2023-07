Az új igazolás, Papp G. Benedek a nyáron hazatért, ugyanis korábban az egyetem U19-es és megyei első osztályú együttesében játszott, mielőtt leszerződtette az NB II.-es Szentlőrinc. Mint a középpályás elmondta, nagy örömmel jött vissza a DEAC alakulatához – tudatta a debreceni klub csütörtöki közlésében.

Boldog vagyok, mert mindenképpen azon voltam, hogy ismét a fekete-fehér csapat játékosa legyek

– mondta a 20 éves labdarúgó. – Ez nem volt könnyű: hosszú, másfél hónapos tárgyalássorozat végén tudott a két klub megegyezni. Csak ez a cél lebegett a szemem előtt, holott volt NB II.-es ajánlatom is, de haza akartam jönni a családom, az egyetem és a DEAC miatt. Úgy vélem, fiatal, jó csapatba kerültem, amely komoly tetteket vihet véghez. Véleményem szerint a négy csoport miatt talán könnyebb most megnyerni a bajnokságot, mint tavaly, az osztályozók során pedig már bármi megtörténhet. A dobogós helyezés pedig szinte biztosan benne van ezúttal is a társaságban – bizakodott Papp G. Benedek, aki elárulta, a középálya közepén érzi a legotthonosabban magát, Szentlőrincen például játszott 6-os, 8-as és 10-es pozícióban is.