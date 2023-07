Baráti társaságból alakult meg a debreceni Top Team Boxing , amely a nulláról mára odáig jutott, hogy országos és nemzetközi versenyekről is hoznak haza érmet az öklözői. A klubot a Deél Szabolcs, Kozma Norbert, Nagy Péter, Nagy Bence és Sass László alkotta baráti társaság alapította 2019 augusztusában. Nem volt egyszerű a kezdet, hiszen az indulás a pandémia évére esett, ami nagyban megnehezítette az első lépéseket. A Haon az egyik edzés előtt látogatta meg az egyesületet a belvárosi edzőtermében.

– Korábban többször is szóba került baráti beszélgetések alkalmával, hogy jó lenne egy újabb értékteremtő dolgot létrehozni Debrecenben – idézte fel a kezdeteket Kozma Norbert alelnök. – A boksz szeretete, és a többség versenyzői múltja miatt adott volt az ökölvívás. A célunk az, hogy gyerekekkel foglalkozva, lépésről-lépésre a régi fényébe emeljük ezt a gyönyörű sportágat. Ehhez az kell, hogy minél több debreceni gyermek és felnőtt megismerje az ökölvívást – szögezte le az alelnök.

Aki ráérez, ott is marad

Az érdeklődők Deél Szabolcs edzőtől, Debrecen egyetlen nehézsúlyú ökölvívó magyar bajnokától leshetik el a boksz alapjait és mesterfogásait. – A Híd utcán kezdtünk, de a Covid és a rezsiválság miatt váltottunk, azóta a belvárosban működünk a Monti ezredes utcán. Jelenleg 10-12 olyan fiatallal dolgozunk, akik versenyzők, vagy az lehet belőlük, és mellettük vannak még a hobbistáink is.

Minden nap van edzés, nyolcéves kortól szívesen látunk bárkit, jöjjenek el, próbálják ki.

A versenyzőknek csoportos és személyi foglalkozásokat is tartunk minden nap, de hobbista edzések is naponta vannak. Aki ráérez az ízére, az itt is marad, mert a boksz nem csak a testet, hanem a lelket is formálja – mondja Deél Szabolcs, miközben fél szemmel a bokszzsákoknál, illetve a ringben izzadó, gyakorló fiatalokon tartja szemét, és ha kell, egy-egy tanáccsal, észrevétellel segíti őket.

Sass László elnök veszi át a szót, és mindenkit bíztat, nyugodtan menjen le hozzájuk, próbálja ki az ökölvívást. – Van egy Facebook oldalunk, ott lehet jelentkezni. Ez egy küzdősport, de természetesen nincs szó arról, hogy itt össze-vissza verik az embert.

Akit érdekel, az szakszerű keretek között megismerkedhet a boksszal, és ha mást nem, azt garantáljuk, jobb fizikai állapotba kerül majd, mint előtte volt.

A szülőkkel is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a magatartással nem lehet probléma, és a tanulásban is ösztönözzük a fiatalokat – hangsúlyozta.

Deél Szabolcs (balról), Kozma Norbert és Sass László

Forrás: Kiss Annamarie

Közösen

A klub idén indított először versenyzőket Magyar Ökölvívó Szakszövetség által szervezett eseményen. Szerencsére nem maradt el a sikerélmény: az áprilisi, fővárosban megtartott Magyar Utánpótlás Kupán Simon Erik és Balázs Tamás nyakába egyaránt bronzérmet akasztottak, és Simon Erik jóvoltából az egri Bornemissza Grgely Ökölvívó Emlékversenyen is összejött egy harmadik helyezés. De nem ülnek a babérjaikon, hanem készülnek tovább, mert ősszel rendezik a felnőtt és az utánpótlás magyar bajnokságokat is.

Sok sportágban előfordul, hogy a helyi klubok rivalizálása nem csak a pályára korlátozódik, ami óhatatlanul rányomja a bélyegét a viszonyukra. Nos, a Top Team Boxing esetében erről nincs szó, kifejezetten jó viszonyt ápolnak a régióban lévő egyesületekkel.

– Ugyanazt a sportágat szeretjük, képviseljük, így fontos számunkra, hogy ne csak megférjünk egymás mellett, hanem tudjunk közösen is dolgozni. Időnként együtt készítjük fel a versenyzőket a pofonpartikra, versenyekre, illetve a megméretettéseken is segítjük egymást. Nem konkurálunk a DVSC-vel, hanem elismerjük az ott folyó munkát, a sikeres sportmúltjukat és jelenüket. Úgy látjuk, ők is elismernek minket, mert látják, beletesszük a munkát, és eredményeket is tudunk felmutatni – mondta el Kozma Norbert.

A klubnál gondoltak a hátrányos helyzetű gyerekekre is, szeretnének nekik egyfajta kitörési lehetőséget biztosítani a sport által. – Elkötelezettek vagyunk a hátrányos helyzetű és megkülönböztetett képességű emberek sportolása iránt a felzárkóztatás jegyében, szellemében.

Fontos számunkra, hogy egy olyan közösséget építsünk, amely erős alapokat adhat a társadalmi integrációra és a sportág megkedvelésére.

Ezek a fiatalok jellemzően 16-17 éves korban olyan veszélyfaktornak vannak kitéve, ami a sport által valamilyen szinten kiküszöbölhető. Olyan együttműködési projektekben gondolkodunk, amelyek lehetőséget adnak a hatrányos helyzetű gyermekek hobbi,- és versennysportolására. Egyik ilyen nagyobb projektünk az OGYSZ-el való együttműködés lesz, reméljük, hogy hamarosan beszámolhatunk a részletekről – bizakodott Kozma Norbert.