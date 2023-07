A Termálfürdő FC Tiszaújváros vendége volt felkészülési mérkőzésen szombaton 11 órától a DEAC NB III.-as futballcsapata. A találkozót rekkenő hőségben rendezték meg – tudatta a debreceni klub.

A kánikulát az egyetemisták bírták jobban az első játékrészben, domináltak a fekete-fehérek és a helyzeteik közül a 37. percben egyet gólra is váltottak: a városból elszármazott korábbi válogatott labdarúgó, Korhut Mihály volt eredményes. Egyértelműen a debreceniekről szólt a meccs a szünetig, de több gólt nem szereztek.

A pihenő után visszaesett az iram, több cserét is végrehajtottak a trénerek, ám akkor sem forgott komoly veszélyben a DEAC győzelme. A Debreceni Egyetem gárdája legközelebb szerdán lép pályára edzőmeccsen: 17 órától idegenben, a Nyíregyháza második csapata lesz az ellenfél.

– Nagy melegben játszottuk le a meccset, ez rányomta a bélyegét a találkozóra, nem voltunk túl frissek, de természetesen az ellenfél sem. Az első félidő tetszett, ott aránylag jól építettük fel a támadásainkat, a házigazdáknak csak néhány kontrájuk volt, amelyekből eljutottak a kapunkig. Ennek ellenére nagyjából kontrolláltuk az első negyvenöt percet, sikerült is egy gólt rúgnunk, amivel vezetést szereztünk, és ezen túl is voltak még helyzeteink. A második félidő már kicsit vékonyabb volt, laposabb lett a játék, és kevesebb támadást tudtunk vezetni. Ám a csapatjátékunk akkor is rendben volt. A felkészülés felénél tartunk, nyilván vannak még hibáink, azonban biztos vagyok benne, hogy a rajtra készen leszünk. A győzelemnek örülök, mert nyerni mindig jó érzés a srácok és a stáb számára is – nyilatkozta a vezetőedző, Urbin Péter.