A hétvégén testközelből láthattak a szurkolók egy teljesen elektromos versenykamiont, melyet Jochen Hahn és csapata épített. A világ első teljesen elektromos versenykamionjának bemutatása egy újabb fontos lépés a Goodyear FIA ETRC életében, hogy a kamionversenyzés még fenntarthatóbbá váljon, és csökkenjen a sorozat károsanyag kibocsátása.

A FIA szakértői már dolgoznak azon, hogy a versenypályákon biztosítsák a szükséges energiaellátást, hogy megfelelően és gyorsan tölthetők legyenek a versenygépek.

Az idei sorozat azonban még a belsőégésű motorokról szól, és a Révész Racing négyszeres Európa-bajnoka, Kiss Norbert pénteken és szombaton is megnyerte az időmérőt, majd az első két futamot. A harmadikon is az élről indulhatott, az idei évben eddig minden időmérőn a leggyorsabb volt a magyar pilóta – olvasható a Révész Racing közleményében.

Izgalmas volt a hajrá

Vasárnapra a fordított rajtrácsos negyedik futam maradt, ahol a 8. helyről startolhatott Kiss Norbi. Az első helyről Anderson indulhatott. A start után Kiss Norbert a belső oldalra tudott sorolni, és ezzel rögtön három pozíciót javított két kanyar alatt. Előtte Jochen Hahn haladt, akit megpróbált megelőzni az egyes kanyarban, de a német csapattársa és fia Lukas Hahn blokkolta Norbit, ezt pedig Halm és Lenz igyekezett kihasználni. Norbi visszaverte a támadást, és bár megsérült a kamion eleje és hátulja is, de így is javított egy pozíciót, végül megelőzte Lukas Hahnt is. A negyedik körben Kursim mögött haladt a magyar versenyző, Kursim viszont sokáig hősiesen védekezett, de hiába! Norbi megelőzte, és Anderson valamint Jochen Hahn nyomába eredt.

A 6. körben Anderson mellett is elment a címvédő, így a győzelemért Hahn és Kiss Norbert harcolt, de Anderson sem szakadt le. Izgalmas volt a hajrá, Norbi kívülről és belülről is próbált előzni, de végül Jochen Hahn nyerte a versenyt Kiss Norbert és Jamie Anderson előtt.

Kiss Norbert parádés hétvégét tudhat a háta mögött, négy futamból hármat nyert, egyszer pedig második lett, illetve bezsebelte az International Truck Master Germany díjat is. Ezen a hétvégén a bajnokságban 54 pontra növelte előnyét összetettben.