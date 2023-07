A helyszín ezúttal Németország, a Nürburgring lesz. Egy olyan ország, ahonnan elindult a kamionversenyzés, és mivel sok német versenyző és csapat van a mezőnyben, számukra ez a hazai futam, ahol szeretnének bizonyítani. A Révész Racing négyszeres Európa-bajnoka, Kiss Norbert legutóbb is fantasztikus teljesítményt nyújtott Poznanban, és 30 pont előnnyel vezeti összetettben a tabellát Jochen Hahn előtt, a harmadik Sascha Lenz pedig 47 pont lemaradásban van Norbihoz képest – tudatta közleményében a Révész Racing, melynek versenykamionját, Balut, évek óta Nyíradonyban készítik fel.

Ezúttal is Kiss Norbert a favorit

A legutóbbi versenyhez hasonlóan most is mindenki Kiss Norbertet szeretné legyőzni, ám a magyar pilótát az időmérőkön eddig senki nem tudta legyőzni, és a versenyeken is rendre csak Balu hátulját látták a riválisok.

Ezúttal a német pilótáknak viszont nagy előnyt jelenthet, hogy a téli felkészülés során teszteltek a Nürburgringen, jól ismerik a pályát, ami a beállításoknak komoly előnyökkel járhat. Ezzel együtt az elmúlt években a magyar pilóta többször is meglepte őket, így látva az Eb-címvédőt, most is ő a favorit.

Az eső is bekavarhat?

A 3.6 km hosszú versenypályán három hosszabb egyenes mellett 11 kanyar található, a Formula-1-es pálya kicsit rövidített változataként. A szervezők minden évben számos kiegészítő programmal is készülnek, és most is nagy érdeklődésre van kilátás a szurkolók részéről. A lebonyolítás kicsit eltér a megszokottól, már csütörtökön lesz egy szabadedzés, majd pénteken az időmérő, és 16.45-től az első verseny. Szombaton 9.30-kor következik a második futam, majd délután a következő Super Pole és 18 órától a harmadik verseny.

A negyedik futamot vasárnap 13.35-től rendezik, azaz a szokásosnál hosszabb hétvége vár a csapatokra. Az időjárás mindig kiszámíthatatlan a régióban, gyakran esik rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék, és az előrejelzés szombaton délutánra és vasárnap délelőttre is jósol záport.

A futamokat az m4sport.hu oldalon, illetve Kiss Norbi és a Révész Racing Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján élőben, magyar kommentárral lehet követni.