Immár tizenhatodik alkalommal rendezték meg a Juhász Sándor Emlékversenyt Biharnagybajomban június utolsó hétvégéjén. A régió egyik legjelentősebb súlyemelőversenyén ezúttal 9 településről – Kazincbarcika, Kecskemét, Kisújszálás, Debrecen, Szeged, Tiszaújváros, Hajdúszoboszló, Téglás és Biharnagybajom – érkeztek sportolók, hogy próbára tegyék felkészültségüket a helyi Szűcs Sándor Általános Iskola tornacsarnokában.



Forrás: MSSZ

Földi József szervezőtől – aki egyben a Biharnagybajomi Súlyemelő Szakosztály vezetője is – megtudtuk, remek hangulatban zajlott a megmérettetés. Sokan dicsérték a rendezést is, hiszen jól felszerelt bemelegítő helyen lehetett készülni, illetve tökéletes rudak és dobogók biztosították a verseny szakszerű levezetését.

– Nagyon örülök a jó eredményeknek, büszke vagyok nem csak a biharnagybajomi, hanem az összes vármegyei sportolóra, mert remekül versenyeztek, jól felkészültek – nyilatkozta röviden a portálunknak Földi József, aki ezt is elmondta, akövetkező nagy versenyük a szeptemberi tini országos bajnokság lesz.

A 16. Juhász Sándor Emlékverseny hajdu-bihari aranyérmesei:

Minősitő verseny

Biharnagybajom SE

Dul Attila fiú 40 kg

Mezei Oszkár fiú 55 kg

Máthé Noel fiú 61 kg

Vass Dániel serdülő 96 kg

Máthé Ferenc 89 kg

Téglás HAJDU Ipari Városi SE

Istenes József fiú 89 kg

Virágos Zzalán serdülő 81 kg

Tóth Csaba serdülő 89 kg

Német Szabolcs serdülő 96 kg

Tóth Emili kölyök lány 49 kg

Hajdúszoboszló Gázláng SE

Háló Kaudia 76 kg

FISZEJ SE Debrecen

Azemi Kevin serdülő 73 kg

Mózes Hanna leány 55 kg

Parádi Kende fiú 45 kg

Szabó Dávid junior 81 kg

Kovács Ábel junior 109 kg

Pataki Máthé 81 kg

Kiemelt verseny

FISZEJ SE Debrecen

Pósa Tamara ifjúsági 49 kg

Pap Napsugár junior 59 kg

Richter Laura felnőtt 49 kg

Hajdúszoboszló Gázláng SE

Kovács Bence 73 kg

Bodnárné Tóth Ildikó 64 kg

Varga Henrietta 89 kg

