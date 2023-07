Az U19-es fiú kosárlabda-világbajnokság utolsó előtti napján, szombaton délután Madagaszkár válogatottjával küzdöttek meg a magyar fiúk, akik pénteken Kínától szenvedtek vereséget. Az aktuális ellenfelet pedig az a Dél-Korea győzte le, amelyik a csoportban nagy arányú vereséget szenvedett a mieinktől. Ezek alapján bízhattunk egy hazai győzelemben. A keretben ezúttal már ott volt a pénteki meccset betegség miatt kihagyó Hegedűs Brúnó is.

Az már korábbi mérkőzéseken is látszott, hogy az afrikai válogatott elképesztő lelkesedéssel kosárlabdázik és ezt ezúttal is bizonyították. Hiába vezettek már rögtön az elején 5–0-ra Csutiék, utána feljöttek a vendégek és megfordították az állást. Váradi Kornél ki is kérte első idejét két és fél perccel a kis szünet előtt, a szakember – mondjuk úgy – leteremtette tanítványait, akik szerinte nem kellő energiával vetették bele magukat a találkozóba. Az első negyedet követően 25–21-re vezetett Madagaszkár.

A rövid pihenőről remekül jöttek vissza a srácok, úgy fordítottak Csendes Péter pontjaival, hogy majdnem három és fél percig egyetlen kosara sem volt az ellenfélnek. Sokat javult a mieink támadó játéka, hatékonyabban használták ki helyzeteiket a srácok, ennek köszönhetően 47–38-as magyar vezetésnél jött félidő.

A két együttes teljesítménye továbbra is hullámzú képet mutatott, a remek magyar második negyed után négy perc alatt feljött Madagaszkár válogatottja két pontra a hazaiakra. A folytatásban sem javult a helyzet magyar szempontból, amilyen magabiztosak voltak a fiúk a második negyedben, annyira nem találták a ritmust a harmadikban. Eladott labdák miatt több könnyű pontot is szerzett az afrikai gárda, ezzel a saját dolgukat nehezítették meg Váradi Kornél fiai. Az utolsó játékrész így 63–57-es vendég vezetésnél kezdődött.

A magyar edző alaposan feltüzelte a srácokat az utolsó felvonásra és a nagyjából félháznyi közönségnek is még inkább megjött a hangja. A szombat délután is remekül játszót Csuti Kornél egy hármassal ment 20 pont fölé, egyre inkább zárkózott fel a nemzeti együttes. Rendkívül izgalmas végjátékot ígért, hogy 5 perccel a vége előtt teljesen egyenlő volt az állás. Idegörlő volt az utolsó perc, szinte lehetetlen helyről jött ki Cseh próbálkozása egypontos hátránynál, a madagaszkáriak legjobbja, Mathias M'Madi azonban két büntetőt is bedobott. Hiába tett meg mindent a magyar válogatott, végül 80–77-es vereséget szenvedett az afrikai együttessel szemben. A debreceni fiúk közül Ságodi Róbert és Várszegi Ádám is szerepet kapott, Hegedűs Brúnó betegségéből visszatérve nem lépett pályára.

Ezzel biztossá vált, hogy a magyar válogatott Libanonnal küzdhet meg a 15. helyért vasárnap délután.

Bakos Attila