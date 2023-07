Már csak pár nap van hátra a vasárnap 17 óra 30 perckor esedékes NB III.-as bajnoki rajtig, a DEAC alakulata hazai pályán a Salgótarjánnal csap össze az első fordulóban. A fekete-fehérek kerete mostanra összeállt, ennek kapcsán beszélgetett a klub honlapja Pöszmet Tibor sportigazgatóval.

– Az előző években már elkezdtük azt az építkezést, amelynek folyományaként több alapjátékosunkkal hosszú távú szerződést kötöttünk. Ezen az úton szeretnénk továbbra is haladni. Az edző személyének megválasztásánál is fontos szempont volt, hogy erősítsük az utánpótlás, a második csapat és a felnőttgárda kapcsolatát. A szerződéssel rendelkező labdarúgóink közül hárommal hosszabbítottunk, mellettük egyetemistaként a keret tagjai maradnak további öten. Igazoltunk is a nyáron, ahogyan távozóink is voltak. A célunk továbbra is az, hogy az egyetemi háttérrel, a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központtal, a Sporttudományi Koordinációs Intézettel, az UniFittel együttműködve tovább erősítsük a a játékosainkat és edzőinket – fogalmazott a szakember. Hozzátette, ez akár a magasabb szinten való szereplésre való felkészülésként is szolgálhat.