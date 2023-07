A női kategória döntőjében ezúttal is „eötvösös” házirangadóra került sor. Ezúttal Fehérvári Vivien a finnországi tornagyőzelem után hazatért Pálfi Kittivel nyerte meg a kupákat, érmeket, valamint a Csemege Büfé és a Natur Centrum webáruház által felajánlott különdíjakat. Második helyen végzett Lengyel Panna és Magyar Fruzsina. A bronzérmek Romániába kerültek Botescu Giulia és Man Amira jóvoltából – tudatta közlésében Szombathy András.

Az összesített pontversenyben 29 ponttal vezet a többi idei fordulóban már nem induló Fehérvári Vivien, aki a jövő héten az Amerikai Egyesült Államokba utazik, ahol ösztöndíjasként fog tanulni és röplabdázni. A második helyen Pálfi Kitti áll 23 ponttal, míg harmadik Magyar Fruzsina 17 egységgel.

Az U18-as korosztálynak meghirdetett leány versenyben ismét kunhegyesi siker született, ezúttal az aranyérmeket Dobi Fanni és Rózsa Viktória nyerték meg. Második helyezést ért el Molnár Janka és Nagy Laura, míg a bronzérmeket az előző fordulóhoz hasonlóan Nyitrai Lili és Zombori-Bódi Boglárka vihették haza. Az összesített pontversenyben mostani győzelmének köszönhetően Dobi Fanni átvette 22 ponttal a vezetést, második párja a 18 pontos Rózsa Viktória, harmadik holtversenyben Ardelean Raluca és Bursas Roxana 17-17 ponttal.

A férfiaknál a csoportban csak harmadik helyet szerző F. Nagy Bence és Tar Kristóf fokozatosan javuló játékkal győztek, második lett Lakatos Attila és Tóth Dániel, míg a harmadik helyet az előző fordulót nyerő Molnár Balázs és Lovász Bence szerezték meg. Az összesített pontversenyben továbbra is az egyaránt 20 pontos Pilka Gábor és Puskás Kristóf vezetnek. Harmadik helyre jött fel a 16 pontos Tar Kristóf.

A vegyes párosoknál a Fehérvári Vivien, Dorogi Máté páros győzött, így Fehérvári Vivien kettős győzelemmel búcsúzott az általa korábban női felnőtt, vegyes páros és U19-es kategóriában is megnyert bajnokságtól. Második helyen zárt a több szép bravúrt is bemutató Magyar Fruzsina, Nádasdi Péter kettős. A harmadik helyre az Aradról érkező Botescu Giulia és Greku Raul értek be. Az összesített pontverseny élén Fehérvári Vivien áll 23 ponttal a holtversenyben második Kiss Lorina és Veres Bence előtt.