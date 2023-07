Folytatódik a Hódos ülésrendjének módosítása miatt kialakult nézeteltérés: mint ismert, a DVSC Kézilabda Kft. vezetése a napokban tudatta, egyeztettek a Loki ultráival, és velük egyetértésben a jövőben a debreceni ultrák új helyről biztathatják a csapatot. Erre reagált néhány órája az Ultras Debrecen egy Facebook posztban, azt írták, valóban volt egy beszélgetésük a vezetőséggel, azonban nem jutottak dűlőre.

Közleményükben úgy fogalmaznak, sajnálják, hogy a profitszerzés reménye felülírja a hosszú évek óta kialakult és jól bevált szokásokat, aminek köszönhetően Európa szerte ismert atmoszférát tudtak teremteni a Hódosban. Az események miatt úgy döntöttek, határozatlan ideig nem látogatják a DVSC női kézilabda mérkőzéseit.

Az egyik szurkoló vetette fel

A DVSC Schaefflertől is gyorsan jött a válasz, a klub honlapján tette közzé a következő fogalmazványt.

„Megdöbbenéssel olvastuk az Ultras Debrecen facebook oldalán nyilvánosságra hozott „Közlemény az anyagiasságról” című írást és elfogadhatatlannak tartjuk annak stílusát és tartalmát egyaránt.

Június 29-én délután a DVSC SCHAEFFLER klubvezetésének kezdeményezésére találkoztunk a SZUD négy képviselőjével. Szándékosan olyan személyeket kértünk, hogy jöjjenek, akik tekintélyük és pozíciójuk alapján valós képviselői a legnagyobb debreceni szurkolói csoportnak és annak nevében döntéseket is hozhatnak.

Először átbeszéltük az elmúlt év történéseit és sikerült részben, vagy teljesen tisztázni a vélt, vagy valós sérelmeket. Ezután került szóba az ultracsoport esetleges „költözése”, hiszen nem titok, hogy a BL-indulás költségeinek előteremtéséhez minden anyagi forrásra szükségünk lesz.

Bármilyen meglepő is, de az A-szektorba átköltözést először az egyik vezérszurkolónk vetette fel, mondván, a Craiova elleni EHF Kupa-meccsen is ott volt a „B” és akkor milyen jó hangulat volt. Mi egy pillanatig sem titkoltuk, hogy ennek köszönhetően pluszbevételhez juthat a klub, amely csökkentheti a Bajnokok Ligája-szereplés veszteségeit. Ez meglátásunk szerint nem azt jelenti, hogy anyagias a klub vezetősége, hanem azt, hogy felelősen gazdálkodik és szeretné a lehető legtöbbet kihozni a jelenlegi helyzetből.

Az egyeztetést követően a lényegi kérdésekben meg is állapodtunk és nem csak a BL-re, hanem a bajnokságra vonatkozóan is! Sőt, a részleteket illetően is kikértük a SZUD véleményét. Felajánlottuk például, hogy oda telepítjük a kápóállást, ahová a szurkolói csoport szeretné, illetve azt is, hogy a tábor igény esetén a karzat felé terjeszkedhet tovább. Mindezt szentesítve a megbeszélés végén kezet ráztunk.

A találkozó óta eltelt több, mint két és fél hét, ezalatt a klubunkat ott képviselő három ember egyikét sem kereste senki az ultracsoport részéről, hogy elmondja (megírja), hogy a megállapodásunk ebben a formában mégsem megfelelő, vagy bármilyen kérdés, illetve probléma merült volna fel azzal kapcsolatban.

Ehelyett (azaz az értelmes párbeszéd helyett) jött a közlemény, a közösségi médiában való üzengetés, amely ráadásul valótlan állításokat tartalmaz. Összességében véve borzasztóan méltatlannak tartjuk azt a stílust és a módszert, ahogyan az Ultras Debrecen kommunikál ebben az ügyben. Mi, a magunk részéről büszkék vagyunk arra, hogy hosszú évekre visszamenően mindig kiváló volt a kapcsolatunk a szurkolótáborral, amit mindenekelőtt a kölcsönös tisztelet jellemzett.

A klub vezetése mindig is támogatta az ultrákat, soha semmilyen döntést nem hozott meg a velük való egyeztetés nélkül. Ezúttal is kikértük a szurkolói csoport vezetőinek véleményét és közös döntést hoztunk.

Mi tartjuk az adott szavunkat, kiállunk amellett, amiben megegyeztünk. A közös megegyezés tudatában alakítottuk ki az új ülésrendet és kezdtük el a bérleteket árusítani.

A DVSC SCHAEFFLER vezetősége továbbra is támogatja a szurkolói csoportokat. Bízunk benne, hogy a szurkolók is támogatják a csapatot a jövőben is és vezetőik kitartanak a közösen meghozott döntés mellett.

Mindenkit várunk a lelátóra a bajnoki, a Magyar Kupa és a Bajnokok Ligája mérkőzéseken.

Mindörökké Hajrá, Debrecen!

2023.07.16., Debrecen”