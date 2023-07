A Loki szimpatizánsok életében már-már hagyománnyá vált, hogy a szezont megelőzően ankétot tart szeretett klubjuk. A fanatikusok ezen alkalmakkor kérdezhetnek a játékosoktól és a csapatnál dolgozó szakemberektől egyaránt. Az esemény előtt már azt is tudni lehetett, hogy amennyiben továbbjutnak Dzsudzsák Balázsék az örmény Alashkert ellen az Európa-Konferencia Ligában, a Rapid Wien vár rájuk a következő körben. Ennek megfelelően számítani lehetett a nemzetközi szereplésre utaló kérdésekre is hétfőn 16 óra 30 perctől a Nagyerdei Stadionban. Előre tudni lehetett továbbá azt is, hogy a sportkomplexum sajtótermében jelen lesz Ike Thierry Zaengel elnök, Makray Balázs cégvezető, Szrdjan Blagojevics vezetőedző, Dzsudzsák Balázs csapatkapitány, valamint az egyik új játékos, Vajda Botond is.

Nagy utat tettek meg

– Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, remélem, hogy ez a támogatás egész szezonban jellemezni fogja a csapatot. Ami a felkészülést illeti, mindent meg tudtunk csinálni, amit csak szerettünk volna. Fizikailag felkészültünk az idényre, persze, a játékunkban van hova fejlődni. A játékosok és a stábtagok is nagyon motiváltak.

Hosszú szezon elé nézünk, amit egy hosszú maratonhoz tudnék hasonlítani. Biztos vagyok benne, hogy lesznek hullámvölgyek, de azt megígérhetem, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni. Szerencsére aktívak tudtunk lenni az átigazolási időszakban is, ami mindig nagy segítség a keret mélyítése szempontjából.

Nem könnyű olyan játékost találni, aki illeszkedni tud a mi játékunkba, de többek között Vajda, Domingues és Joao Oliviera is olyan futballisták, akik a segítségünkre lesznek. Persze olyan oldala is van ennek a szakmának, amely sokszor nehezítheti a dolgokat.

Fiatal magyar játékosokat szerettünk volna hozni, de őszintén, nagyon-nagyon drágák. Vajda Botond személyében például olyan hátvéd érkezett hozzánk, aki vezéregyénisége is lehet majd a jövőben a Lokinak.

Mindig nehéz azt behatárolni, hol is tart egy együttes, de úgy érzem, a téli edzőtábor óta nagy utat tettünk meg, de a motivációnk nem csappant – kezdte a csapat vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics.

Meccsről meccsre gondolkoznak

Hogyha szurkolói ankét, akkor Dzsudzsák Balázsnak kötelező a részvétel, hiszen kitől, ha nem az öltöző egyik legnagyobb tekintélyű játékosától kaphatnak megnyugtató információkat a fanatikusok. A válogatottsági rekorder elmondta, remek felkészülés van mögöttük. – Jó érzés itt lenni, túl vagyunk a 38. felkészülésen. A legfontosabb, hogy meg szeretném köszönni nektek, hogy tavaly végig mellettünk voltatok. Nagyon sokat léptünk előre az elmúlt években. Szrdjan érkezése óta nagyon sokat formálódott a kapcsolatunk veletek szurkolókkal. Büszke vagyok, hogy a DVSC-család tagja vagyok.

Nagyon motiváltak vagyunk a jereváni meccs előtt is, de amit eddig is hangoztattunk, csak meccsről meccsre gondolkozunk. Szeretnénk a legjobbunkat nyújtani.

Remek felkészülés van mögöttünk, remélem csütörtökön is látszódni fog. Jól igazoltunk, szerencsére megtaláltuk a megfelelő embereket – mondta a debreceni klubikon.

Forrás: Molnár Péter

Az új igazolások, főleg, ha fiatal, mindig lázba hozzák a csapat elkötelezett híveit. Tavalyhoz hasonlóan, idén is újoncot „avatott” az ankét, Vajda Botond azonban láthatólag nem volt megilletődve a színültig megtelt sajtószoba közönsége előtt. – Nem sokat voltam ezt megelőzően Debrecenben, de nagyon tetszik a város. Mindenki kedvesen fogadott, nagy segtség volt ez a beilleszkedésben.

Megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy minél több játéklehetőséget kapjak. Nekem is megtisztelő olyan játékosokkal együtt tréningezni, akikre eddig csak felnéztem.

Dzsudzsák Balázs személyében például egy válogatottsági rekorder oldalán edzhetek minden nap, mondani sem kell, hatalmas élmény – hangsúlyozta a több poszton is bevethető tehetséges futballista.

Forrás: Molnár Péter

Debreceni lett

Amikor megérkezett a cívisvárosba az új tulajdonosi kör, voltak olyanok, akik csak legyintettek, hogy nem fognak sok időt tölteni Debrecenben. Ennek ellenére Ike Thierry Zaengel minden megnyilvánulásán látszik, teljesen átérzi mit is jelent a helyieknek a labdarúgás. A DVSC elnöke arra is kitért, hogy a tervek szerint minél hamarabb elkezdhetik a Loki Múzeum megépítését. – Ha a gondolataimat kellene megosztani, 10 órára lenne szükségem. Elsősorban szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzátett ahhoz, hogy itt legyünk.

Nagyon könnyű elmenni jegyet venni egy mérkőzésre, de akik most jelen vannak, igazi fanatikusok. Aki ismer, az tudja, kit kedvelek legkevésbé ebben a bajnokságban, nem szeretnék neveket mondani, de szerintem sejtik. Néha azt kívánom, bárcsak villanyszerelő lennék...Amikor megérkeztem, akkor azt kértem tőletek, hogy adjatok három évet ahhoz, hogy odakerüljön a klub, ahová tartozik.

Dolgoztam a PSG-nél, de nem mindig a pénz számít. Teljesen másképp játszik most a csapat, mint korábban, amelyet mindenki láthat. Azt szerettem volna, amikor valaki ideérkezik, akkor ne legyen biztos a dolgában. Igazi harcos szurkolókat van szüksgünk. Szeretem a DVSC-t, sőt, őrülten imádom a Lokit. Tavaly harmadikok lettünk, s nem azért, mert mi lettünk volna mindig a legjobbak, hanem rendkívül erősek voltunk mentálisan. Csatlakozok a vezetőedzőhöz: hosszú szezon elé nézünk, mindenkire szükség van. Mi is szeretnénk a legjobbakat adni a fanatikusoknak, például a Loki Múzeumról is egyeztettünk, amelyet a stadionban fogunk létrehozni. Számomra az identitás a legfontosabb. Az első nemzetközi mérkőzésen szuper lenne egy telt házas találkozó, hátha sikerül – fogalmazott a mindvégig jó hangulatban, s kézségesen válaszoló üzletember.

Forrás: Molnár Péter

Fejlődik az akadémia

Ugyan a pályán a játékosok szerzik a győzelmeket, s gyűjtik a pontokat, de egyre nagyobb szerep jut egy klub fejlődésében a megfelelő szakembereknek is. A DVSC cégvezetőjét, Makray Balázst már minden fanatikus ismeri, hétfőn este többek között azt is elárulta: egyedülálló, ami Debrecenben zajlik. – Egy évvel ezelőtthöz képest hatalmasat léptünk előre. Voltak akkor, akik azt mondták, hogy hamar ki fog szállni a csapatból a tulajdonosi kör, de ilyen szenvedéllyel kevés együttesnél dolgoznak. Azért is vagyunk erősek mentálisan, mert mindig csak a következő feladatra koncentrálunk, ez most is így van.

A 40 százalékos nézőemelkedés a tavalyi szezonban nagyban segítette a srácokat, mindig kérdezték, hányan leszünk? Telt ház lesz? A DVSC-t több százezren követik hétről hétre. Jelenleg 8 bajnokságot monitorozunk, ezek alapján hozunk olyan játékosokat a klubhoz, akik illeszkednek a modellünkbe. Szerintem az egész NB I.-ben egyedülálló ami nálunk zajlik.

Az akadémiánk is folyamatosan fejlődik, de nem lehetünk telhetetlenek. Hogyha évente akár csak egy fiatal kerül fel az első csapatba, már sikernek számít. A Villarealnal is azt mondták, hogy 100 srácból lesz spanyol első osztályú labdarúgó – mondta el a szakember.