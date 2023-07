A kemény munka mellett a pihenésre is kellő figyelmet kell fordítani az edzőtáborokban. Keddi mérkőzését követően szabad délelőttöt kaptak a debreceni futballisták.

Fél nap „szabi”

Tegnap lejátszotta első edzőmérkőzését a DVSC labdarúgócsapata az ausztriai edzőtáborban, melyen 1-0-ra kikapott az osztrák Wolfsberger ellen. Szrdjan Blagojevicset ismerve, mindig van tréningterv a fejében, ám az elmúlt hetek megpróbáltatásai után a Loki futballistái is kaptak némi szabadidőt, hiszen a regeneráció is kifejezetten fontos a sérülések elkerülésének megelőzése szempontjából. A klub Facebook-posztban számolt be a mai programról. – A keddi, Wolfsberger AC elleni edzőmeccs után játékosaink ma délelőttre pihenőt kaptak, 18.30-tól viszont már ismét a pályán vezényel edzést Szrdjan Blagojevicc vezetőedző – írták.

Túl sok ideje azonban nincs a lazításra a Vasutas futballistáinak, hiszen pénteken egy újabb osztrák együttessel, a LASK Linz ellen meccselnek Dzsudzsák Balázsék, s kitudja, lehet a friss szerzemény, Domingues is bemutatkozhat a csapatban.

OK