A Debreceni Egyetem csapata a litván fiatalokkal csapott össze a csoportmérkőzések utolsó találkozóján Portugáliában. A cívisvárosiak mindent megtettek, hogy megnehezítsék riválisuk dolgát, azonban így sem tudták meglepni a Vytautas Magnus egyetemistáit az Európai Egyetemi Bajnokságon.

Szerda délután a csoport veretlen együttesével, a torna egyik végső esélyesének is mondható litván Vytautas Magnus egyetem fiataljaival nézett farkasszemet a Debrecen. A találkozó elején hamar elhúzott a litván csapat, magához is hívta övéit Erdei Ádám, majd a gyors taktikai megbeszélés után Neuwirth és Balázsi pontjaival tapadtak a fehér-feketék, de az etapot végül tíz feletti deficittel zárták. (18-29) A folytatásban Pollák tartotta a frontot, azonban a litvánok továbbra is magasabb fordulatszámon pörögtek, ez pedig a növekvő differencián is megmutatkozott. (38-53)

A szünet után Várbíró és Varga tripláival próbálta olvasztani a különbséget a magyar alakulat, ami ekkor már a harminc egységet súrolta, majd a záró szakasz előtt még Varga duplájával lejjebb szorította hátrányát a hajdúsági gárda. (54-87) A negyedik játékrészben már úgy tűnt, hogy eldőltek az érdemi kérdések, Fábián és Czermann még igyekeztek kozmetikázni, ám a Vytautas Magnus egyetemistái egy utolsó triplával feltették a pontot az i-re és 81-100-ra a harmadik mérkőzésüket is megnyerték, így veretlenül zárták a csoportot. A debreceniek pedig a 3.helyen végeztek a C-jelű kvartettben, így a csütörtöki pihenőnapot követően a D-csoport 4.helyezettjével játszanak a folytatás során.

Folytatás pénteken 16 óra 30 perckor a D-csoport 4.helyén végző portugál University of Minho ellen. Az összecsapást az EUSA YouTube csatornáján élőben is közvetítik.