Portálunk információi szerint a DVSC látókörébe került Alexander Mojzis, az MFK Ruzomberok védője. A 24 éves több poszton is bevethető labdarúgó 2019-ben került a rózsahegyiekhez, akik legtöbbször középső védőként, vagy balhátvédként vettették be. A Transfermarkt által 500 ezer euróra taksált ballábas játékos eddig 124 tétmeccsen lépett pályára a Rózsahegyben. Nemzetközi tapasztalattal is bír, klubja 2019, 2020-as Európa-liga-selejtezőit, valamint tavalyi UEFA Európa Konferencia Liga-selejtezőit is végigjátszotta. Az elmúlt szezonban 35 tétmérkőzésen lépett pályára, melyek jelentős részét végig is játszotta, és a neki jutó majdnem 3000 játékperc alatt 1 gólt és 1 gólpasszt jegyzett.

Mivel Sylvain Deslandes személyében belső védő távozott a csapattól, ráadásul keddi hír, hogy Sós Bence a Csakfoci és Nemzeti Sport szerint Topolyára kerülhet, így a Lokinak szüksége lehet új ballábas labdarúgóra.

Érdekesség, hogy Mojzis nem játszott a Ruzomberok tegnapi edzőmeccsén.

MSZ