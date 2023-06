Lovro Buljevic személyében harmadik idegenlégiósát is megtalálta a DEAC kosárlabdacsapata. A 211 centis horvát center a Cibona Zágrábnál nevelkedett, a felnőttek között pedig a Cedevita együttesében mutatkozott be, ahol a Eurocup-ban is pályára lépett. A magyar bajnokság sem ismeretlen számára, hiszen a 2021/22-es szezonban megfordult Pakson is, ahol 18 mérkőzésen lépett pályára, s közel 20 perc játékideje alatt 8 pontot és 5 lepattanót átlagolt – olvasható a klubhonlapon.

A 24 esztendős magasember az előző kiírásban a szlovén ezüstérmes Helios Suns gárdájában játszott, ahol meccsenként 12 pontot és 6 lepattanót tett a közösbe. Az egy plusz egy évre aláíró Buljevic Andre Williamson és Aleksej Carev mellett a DEAC harmadik nyári szerzeménye, a klub vezetése még két külföldi hátvéd szerződtetését tervezi.