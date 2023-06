Öt neves sportszervezettel kötött duális képzésről szóló megállapodást az elmúlt hetekben a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara – számolt be az unideb.hu. Így szeptembertől már a DEAC-nál, a DEAC Kosárlabda Akadémiánál, a Cívis Kosárlabda Klubnál vagy akár a Diósgyőri Futball Clubnál és a Szolnoki Sportcentrumnál is gyakorolhatják az előadásokon tanultakat a DE GTK hallgatói.

A duális képzés lényege, hogy a képzési idő felét az egyetemen, másik felét a partnercégnél tölti a hallgató. Így piaci környezetben tehetnek szert releváns szakmai gyakorlatra, ezáltal sokkal hatékonyabban találnak munkát friss diplomásként.

– Elkötelezettek vagyunk a duális képzések iránt. Karunkon hét éve indult először és ma már mind a tíz olyan mesterszakunk elérhető ebben a gyakorlatorientált képzési formában, amelyet a jogszabályi környezet lehetővé tesz – mondta Fenyves Veronika, a DE GTK dékánja.

– Az új partnercégeink révén most a sportközgazdász mesterszakos hallgatóknak kínálunk további lehetőséget arra, hogy neves sportszervezeteknél szerezzenek szakmai gyakorlatot és teljesítményüktől függően a diploma mellé akár állást is kapjanak – hangsúlyozta Bácsné Bába Éva, a DE GTK Sportgazdasági és -menedzsment Intézet igazgatója.

A duális képzés az abban részt vevő partnercégek számára is előnyös, hiszen a szakmai gyakorlatra a legfrissebb elméleti tudásanyaggal felvértezve érkeznek a Debreceni Egyetem hallgatói, amit beépíthetnek a napi munkába is.

– A sportmenedzselés egy speciális munkakör, különleges tudásanyagot és felkészültséget igényel. Nagy örömünkre a Debreceni Egyetemen van olyan képzés, ami felkészíti a leendő szakembereket arra, hogy felelősséggel el tudják végezni ezeket a feladatokat. Jelenlegi munkatársaink közül valamennyien a sportszervező alapképzésen végeztek, a mesterszakon szerzett gazdasági ismereteikkel együtt pedig tovább növelhetjük csapatunk hatékonyságát – fogalmazott Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője a DE GTK-val kötött duális megállapodás kapcsán.

Hasonló lelkesedéssel várja a közös munkát Nagy Norbert, a DEAC Kosárlabda Akadémia ügyvezetője is, akinek szintén pozitív tapasztalatai vannak a Debreceni Egyetemről érkező hallgatókról. A sportszervezet ezért döntött úgy, hogy csatlakozik a Gazdaságtudományi Kar duális partnereihez. – Amikor megkaptuk a sportakadémiai státuszt 2020 elején, akkor 20 munkatársunk volt, ma már 54. Óriási segítség nekünk, hogy nemcsak a sporttudományi képzéseken, hanem a gazdasági és egyéb szakterületeken tanuló hallgatók tudására is tudunk támaszkodni a szakmai gyakorlatuk ideje alatt. Másrészről a hallgatóknak is sokkal könnyebb elsajátítani az adott szakmát, hiszen amit papíron látnak, azt a való életben is ki tudják próbálni, meg tudják tapasztalni – tette hozzá Nagy Norbert.

A Cívis Kosárlabda Klubbal létrejött együttműködés révén akár világversenyek szervezésében is részt vehetnek a hallgatók. – Egy-egy sporteseményen nézőként sokszor nem látják a hallgatók, hogy micsoda háttérmunka az, hogy egy mérkőzést zökkenőmentesen lebonyolítsunk. Tíz év alatt 29 világversenyt szerveztünk itt, Debrecenben. Már vannak a szervezőbizottságnak olyan aktív tagjai, akik a Debreceni Egyetemen végeztek, önkéntesként kezdtek, szépen lassan láttak bele a munkába, ma pedig már vezető pozícióban vannak – részletezte Becsky István, a Cívis Kosárlabda Klub ügyvezető igazgatója.

A három debreceni szervezet mellett a Diósgyőri Futball Clubbal és a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft-vel is duális megállapodást kötött a kar. Így a szeptemberben induló sportközgazdász mesterszak képzési idejének felét akár ezeknél a szervezeteknél is eltölthetik a hallgatók, megtartva a nappali tagozatos státuszuk minden előnyét.

Haon