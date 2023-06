Mindazok, akik azt tervezték, hogy június 17-én kilátogatnak a debreceni Perényi Pál Salakmotor Stadionba, hogy salakmotorversenyt nézzenek, azok keressenek valamilyen más programot, ugyanis az erre az időpontra tervezett nemzetközi egyéni magyar bajnoki viadalt elhalasztották. A SpeedWolf Debrecen a következő közleményt osztotta meg a nyilvánossággal: „Csapatunk több, nagyon fontos versenyrendezési szempontot mérlegelve, időpont módosítási kérelemmel fordult a Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM), illetve a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) felé, hogy két versenyünk is új időpontban kerülhessen megrendezésre. Klubunk erre irányuló kérelmét a FIM és a MAMS illetékesei elfogadták, ennek értelmében módosult két eseményünk dátuma: a június 17-ére kiírt nemzetközi egyéni magyar bajnokság és a 250 ccm-es junior kupa új időpontja szeptember 9-e, szombat. A szeptember 9-ére tervezett flat track világbajnokság magyarországi futama egy nappal később, szeptember 10-én, vasárnap kerül lebonyolításra. Így hazánkban egy újdonságnak számító, kétnapos vaspapucsos hétvégét tudunk megrendezni szeptember 9-én és 10-én, nagyszerű motoros programokkal és meglepetésekkel kiegészítve versenyeinket. ” Portálunk kíváncsi volt a döntés okaira, így a Farkasok első emberét kérdezte.

Lendületben a fiatalok

– A klubunk számára kiemelten fontos a SpeedWolf Juniors elnevezésű utánpótlás-nevelő programunk, ami jelenleg egyedülálló hazánkban. A közelmúltban megtartott edzés során kiderült, ha június 17-én rendezzük az országos bajnokságot és a 250 köbcentis junior versenyt, akkor a három érintett ifjú motorosunkat nem tudjuk elindítani a viadalokon. Viszont, amennyiben folyamatosan edzéslehetőséget tudunk biztosítani a számukra, s úgy fejlődnek, ahogy azt tették tavaly, akkor reális esélyük van starthoz állni a szeptemberi megmérettetéseken. A „farkaskölykök” közül Harangozó László és Kónya Milán – 500-as motorokkal – már letette a licencvizsgát, míg a 250-esek között pallérozódó Antal-Pákh Dánielt is láthatta a közönség bemutató motorozás során. A nyári időszakot arra használjuk fel, hogy még stabilabb motorozásra legyenek képesek, szokják, hogy többen vannak a pályán, valamint gyakorolják a startgépes indításokat.

Amennyiben szeptember elején a szakmai munkáért felelős edző, Stefáni Attila úgy dönt, hogy a srácok alkalmasak a versenyzésre, akkor elindítjuk őket a szeptember 9-ei erőpróbákon.

Az új trénerünk, a korábbi egyéni magyar bajnok eddigi tevékenységével nagyon pozitív benyomást tett rám, rendkívül lelkes, szívvel-lélekkel végzi a feladatát, s ami szintén kiemelendő, az irányítása alatt élvezettel motoroztak a srácok. Azt láttam, hogy Attila és a fiatalok egymásra találtak az első közös motoros tréning alkalmával, s bízom benne, hogy közösen el tudják érni a végső célt, azaz versenyzők lesznek. Az első tapasztalataim alapján nagyon örülök, hogy Attila elvállalta a feladatot. Nem titok, szeretnénk, ha nemcsak Debrecenben készülnének a fiúk, ezért keressük a lehetőségeket külföldi edzésekhez, főleg Lengyelországban. Szerencsére a SpeedWolfnak és az edzőnknek is nagyon jó nemzetközi kapcsolataink vannak, így magabiztos vagyok. Sőt, már tárgyalásokat folytatunk egy olyan dán szakemberrel, aki az 500-as és a 250-es kategóriában is nagy szaktekintélynek számít, s eljönne Debrecenbe tanácsokkal segíteni a munkánkat. Látjuk a nemzetközi trendeket, így tervezzük a most bevezetett 190 köbcentis salakmotor beszerzését, amivel a 11-13 éves reménységek az SGP4-ben versenyeznek majd – mesélt a tervekről Baráth Norbert.

Kónya Milán kanyartechnikája

Forrás: Boros Norbert

Vaspapucsos víkend

Azzal, hogy szeptember 9-én és 10-én is versenyt rendeznek a Perényi Pál Salakmotor Stadionban, egy igazi salakos dzsemborit akarnak tető alá hozni a speedwolfosok. – Németországban nagy divatja van a több versenyből álló rendezvényeknek, de amit a magyar szurkolók a legjobban ismernek, az a pardubicei Aranysisak köré szervezett „szuperhétvége”. Mi most ennek a rendezvények a „debreceniesített” változatát álmodtuk meg.

Ismerve, hogy a salakmotorosok, illetve a flat trackesek milyen pályát hagynak maguk után, egyértelmű volt, hogy a speedway viadalokkal kell kezdenünk, éppen ezért kérvényeztük a nemzetközi szövetségnél a dátummódosítást.

Köszönhetően annak, hogy a MAMS részéről Füzesséry Erik remek sportdiplomáciai kapcsolatokkal rendelkezik az FIM irányába, nagyon gyorsan pozitív választ kaptunk a felvetésünkre. Ennek fényében szombaton rendezzük meg a nemzetközi egyéni magyar bajnokságot és a 250 köbcentis junior kupát, míg vasárnap küzdenek a flat trackesek a vébédöntőben. A versenyek mellett olyan programokkal készülünk, amelyeket a motorsportkedvelő társadalom szívesen lát majd. Bízom benne, hogy szeptemberben emlékezetes hétvégét tudunk varázsolni a Perényi Pál Salakmotor Stadionba – fogalmazott a Farkasok első embere, aki hangsúlyozta, a következő viadal az augusztus 20-án, immár 48. alkalommal megrendezendő Debrecen Nagydíj lesz a Gázvezeték utcai pályán, amire már most megkezdték az előkészületeket.

Boros Norbert