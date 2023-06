Pontos adatokat ugyan nem ismerek, de ha jól sejtem, a profi sportolók döntő többségének valószínűleg nagy álma az ötkarikás játékokon való részvétel. Ez a legkiválóbbaknak meg is adatik, róluk szól minden évben június 23-a, az Olimpia Napja. Hajdú-Bihar is bővelkedik olyan sportolókban, akik egykoron felértek a csúcsra, és hazájukat képviselve ott lehettek egy olimpián. Ezúttal Pető László sportlövővel és Madar Csaba labdarúgóval elevenítettük fel az olimpiai élményeiket.

Pető Laci 1992-ben, Barcelonában a légpisztoly 60 lövéses számban indult, és maradt le nem sokkal a döntőről. Madar Csaba a magyar labdarúgó-válogatott tagjaként szerepelt 1996-ban az atlantai ötkarikás játékokon, ahol két gólt is szerzett, Brazília és Japán ellen.

Túl nyugodt volt

– Ahogy sokaknak, nekem is az olimpiai részvétel volt a nagy álmom. Óriási élmény, a verseny mellett a többi körítés, az olimpiai falu, a forgatag, a világ minden tájáról érkező sportolók, leírhatatlan az egész. Nagy sztárokkal is találkozhattam, ilyen volt Egerszegi Krisztina, de például együtt ebédelhettem Michael Jordannel és Björn Borggal – mondta el Pető László, aki nem igazán feszült rá az olimpiára, de azért idő kellett neki mire leesett, hogy hol is van. Az Európa- és világbajnok sportlövő azt is elmesélte, az olimpián tanulta meg, nem az a cél, hogy teljesen lelassuljanak verseny előtt, hanem hogy optimális szintre lassuljanak le.

– Kirendelték nekünk a Domján testvéreket, akik akkoriban kezdték Magyarországon elterjeszteni az agykontrollt. Ez egy klassz dolog volt, sokat segített, ugyanakkor már túl nyugodtan álltam a lőállásban, úgy, mint egy döglött hal, annyira lement a pulzusom, hogy egy hajszálnyival mindig elcsúsztak a lövéseim, 15 darab 9,9-et lőttem, ezen múlott a döntő.

Megtanultam, nem mindig az a cél, hogy teljesen megnyugodjunk, csak az optimális szintig kell lelassulni. Nem úgy sikerült a verseny, ahogy terveztem, ettől függetlenül nem omlott össze a világ, azóta is büszke vagyok rá, hogy szerepelhettem olimpián.

A tanítványainknak is gyakran mesélek az élményeimről és arról, amiket megtapasztaltam, hiszen nekik sem csupán a száraz szakmázásra van szükségük – vélekedik a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület szakosztály-igazgatója, akinek továbbra is meggyőződése, a jövőben ismét lesz olimpikon sportlövője a vármegyének.

Szerencsés, hogy átélhette

Madar Csaba is büszkén mesélt olimpiai tapasztalatairól, mint megtudtuk, az évek múlásával sem halványodnak emlékei, mindenre tisztán emlékszik még most is. – Mikor a tévében nézi az ember az olimpiát, sejtelme sincs róla, milyen is részt venni rajta, megtapasztalni azt testközelből. Én olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy átélhettem.

Igaz, mi nem Atlantában voltunk, hanem másik városban, de így is óriási élmény volt, a körítés, az emberek közvetlensége, a felhajtás, és minden

– fogalmazott a DVSC Labdarúgó Akadémia szakembere, aki brazil sztárok ellen is megmérkőzhetett, és két gólt is jegyzett, Brazíliának és Japánnak is betalált.

„Csipa” szerint a fiatalokat mindenképp támogatni kell az álmaik elérésében, magától sosem szokta felhozni az olimpiát, azonban ha kérdezik, szívesen mesél róla, az oda vezető útról, és arról, mi mindent kell megtenni azért, hogy az ember a legtöbbet tudja kihozni magából.

Madar Csaba ha kérdezik, szívesen mesél

Forrás: NS-archív

Olimpikon ugyan nem válhat mindenkiből, ugyanakkor így is akárki lehet bajnok, hiszen, ahogyan arra a Magyar Olimpiai Bizottság is felhívta a figyelmet: napi harminc perc mozgással elég kezdeni és azt hatvanig növelni, mert ez segít a szív, a test és az elme működésében, megelőzheti a betegségeket, csökkenti a depresszió és a szorongás tüneteit.

Aki rendszeresen mozog, az már biztosan győztes!

KSZD