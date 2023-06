A beszédeket prof. dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellára zárta, aki büszke a DEAC nagy létszámú utánpótlásbázisára, és megemlítette, hogy ebben a városban nem csak sportolni, hanem tanulni és élni is lehet, hisz a Debreceni Egyetemen a tanulás és sportolás jól megfér egymás mellett, illetve azt is kiemelte, hogy az egyetemi vezetés rendszeresen nyomon követi az utánpótlás együttesek tevékenységét is.