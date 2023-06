Jövőhét szombaton rajtol az U19-es fiú kosárlabda világbajnokság Debrecenben. Tizenhatodik alkalommal rendezik meg a tizenkilenc év alattiak világversenyét, mely előtt a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség hivatalos honlapján összegyűjtötte az elmúlt 44 év legjobb egyéni teljesítményeit a szurkolói szavazatok alapján – olvasható a debrecenisportcentrum.hu oldalon.

A voksok közel háromnegyedét Michael Rosario gyűjtötte be, aki a 2009-es vb-n nyújtott maradandót. A hátvéd a torna gólkirálya lett, hiszen mérkőzésenként 24 pontot tett be a közösbe, legemlékezetesebb teljesítményét pedig a második csoportmeccsen Franciaország ellen nyújtotta, ahol 54 pontig jutott, mely mai napig rekordnak számít, mint ahogy a kilenc bedobott hárompontosa is.

Nem véletlen, hogy Puerto Rico története legsikeresebb világbajnokságát zárta, hiszen a hatodik helyet szerezték meg, a vb-t végül a Klay Thompson fémjelezte USA nyerte. Rosario ezt követően az amerikai egyetemi bajnokságban szerepelt, ám végül nem jutott el az NBA-ig, jelenleg hazája bajnokságában játszik.

A torna MVP-je és legeredményesebb játékosa is lett

A második legtöbb szavazatot RJ Barrett kapta, aki 2017-ben Kanadával meg is nyerte az U19-es világbajnokságot. Az elődöntőben az akkor kétszeres címvédő Egyesült Államokat verték 99-87-re, Barrett 38 pontot, 13 lepattanót és 5 gólpasszt szorgoskodott össze. A kiscsatár a torna MVP-je és legeredményesebb játékosa is lett, be is futotta a neki jósolt karriert, a mögöttünk álló szezonban közel 20 pontot átlagolt a New York Knicks színeiben.

A harmadik helyet egy későbbi NBA bajnok, Andrew Bogut szerezte meg a legemlékezetesebb teljesítmények listáján, aki 2003-ban 39 pontot és 25 lepattanót hozott össze a horvátok elleni elődöntő során. Ausztrália végül meg is szerezte története első -és mindezidáig egyetlen- aranyérmét, hiszen egy nappal később a 35 pontig jutó center vezérletével Litvániát is két vállra fektették a döntőben.

A Chichago Bulls későbbi sztárja

Toni Kukoc 1987-ben szintén világbajnoki címet ünnepelhetett, a Gary Payton és Larry Johnson fémjelezte Egyesült Államokat kétszer is le tudták győzni az olaszországi vb-n. A Chichago Bulls későbbi sztárja 37 egységig jutott az USA elleni csoportmeccsen, ezzel 15 pontos vereséget mértek a tengerentúliakra. Érdekesség, hogy a tornán Kukoc csak a negyedik legeredményesebb játékosa volt csapatának, hiszen Nebojsa Ilics, Dino Radja és Vlade Divac is megelőzte őt a pontdobó listán.