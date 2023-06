Túl vannak az orvosi vizsgálatokon a július végi Európa Konferencia Liga-selejtezőre és a bajnoki rajtra készülő DVSC futballistái. Eközben egyre több mindent lehet megtudni a gárda felkészülési programjáról is: az biztos, hogy július 8-tól Ausztriában edzőtáboroznak Dzsudzsák Balázsék. Ahogy arról portálunkon már beszámoltunk, július 14-én (pénteken) az osztrák Bundesliga harmadik helyén végzett LASK Linz együttesével csapnak össze Szrdjan Blagojevics tanítványai. Most egy másik osztrák együttes, a szintén élvonalbeli Wolfsberger AC számolt be a hivatalos oldalán róla, hogy július 11-én (kedden) 15.30-tól a Lokival vív felkészülési mérkőzést.

MSZ