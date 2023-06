Illusztris helyszínen, a Nagyerdő fái alatt rendezték meg a Kárai Exclusive Kupasorozat harmadik fordulóját vasárnap. A Debrecen Drive kupáért kiírt autós szlalomversenyen – a kiírásban maximalizált indulás létszámot elérve – több mint félszázan álltak starthoz a Nagyerdei Stadion északi kapujánál, a Nagyerdei körúton kialakított pályán.

Kétszer építették

A Debrecen Drive, azaz Magyarország legnagyobb járműipari seregszemléjének egyik újdonsága volt a raliverseny, ami végül beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen nagy közönségsikert aratott.

– Fáradtan, viszont rendkívül elégedetten zártuk a viadalt – nyilatkozta portálunknak Hunyadi Zoltán, a Kárai Exclusive Kupasorozat egyik főszervezője. – A hétvégén nemcsak a Debrecen Drive programkavalkádja, hanem egy futballmérkőzés, a DVSC–Újpest rangadó is várta a nézőket a Nagyerdei Stadionban, s ez nagyban befolyásolta a mi munkánkat, felkészülésünket. Már pénteken megépítettük a pályát, ami igazából fél napba telt. Szombaton megrendeztük a beharangozott jótékonysági autóztatást, amin a meghívott sztárpilóták, Vida Sándor (Lada 2107), Bihari Péter (Lada 2107), Horváth István (BMW) és Vizelli Károly (Lada VFTS) mellé ülhettek be az érdeklődők. Hatalmas örömünkre óriási érdeklődés övezte a közel ötórás programot, sorban álltak az emberek, hogy beülhessenek a profi pilóták mellé. A jótékonysági rendezvényből 400 ezer forint gyűlt össze, amit Szilágyi Richárd gyógykezelésére ajánlottunk fel. Egyébként ez az esemény tesztelésnek is jó volt, hiszen így első kézből kaptunk visszajelzéseket profi versenyzőktől arra vonatkozóan, milyen a nyomvonal.

A jótékonysági autóztatást követően az utolsó gumiig le kellett pakolnunk a pályát, mert este következett az NB I-es focimeccs, s a helyszínt át kellett adnunk, mivel a vendégcsapat szurkolóit szállító járműveket ezen az útvonalon vezették be a stadionhoz. Miután a helyszínen kiszurkoltuk a győzelmet a Lokinak, nagyjából fél tizenkettőkor nekiálltunk újra felépíteni a versenypályát, amivel hajnali három órára végeztünk,

viszont így a 9 órakor kezdődő verseny gond nélkül elstartolhatott! – fogalmazott Hunyadi Zoltán, majd kitért a vasárnapi viadalra.

Forrás: Wisemedia/Horváth Norbert

Színes mezőny

– Tökéletes rendezvény volt, végig nagy tömeg előtt gördültek pályára az autók, s nemcsak a nézők, hanem a pilóták is elégedetten nyilatkoztak az eseményről. Komolyabb baleset nem történt, igaz, pár kordon megsérült, de ez abszolút benne van egy raliversenyben. Örülünk, hogy a több mint félszáz induló igazán színes mezőnyt alkotott, hiszen a junior tehetségek mellett a rutinos pilóták is megmérettettek, illetve a Trabantoktól a bővérű BMW-kig széles volt a versenyautók palettája. Házigazdáinktól, azaz a Debrecen Drive szervezőitől azt a visszajelzést kaptuk, hogy a szlalomverseny plusz értéket adott a rendezvényhez, s jövőre várnak vissza bennünket – zárta a beszélgetést a kupasorozat egyik megálmodója.

BN