A Debreceni VSC labdarúgócsapata számos változáson esett át az utóbbi években, ennek eredményeként a 2020 júniusában az első osztálytól búcsúzó gárda a harmadik helyen végzett az OTP Bank Liga 2022-2023-as kiírásában. Nemrég a DVSC Egyesület közgyűlésén is értékelték a mögöttünk hagyott idényt, amely kapcsán portálunk megkereste Kósa Lajos elnököt. Az egyesület vezetője elmondta, akkor sem ijedt meg, amikor a Loki hat fordulót követően mindössze négy ponttal kieső helyen állt.

– Tudtuk, hogy végig kell menni azon az úton, amelyet kijelöltünk magunknak. Az volt a célunk, hogy keressünk egy befektetőt, akivel kialakítunk egy szerződésen alapuló, megbízható kapcsolatot és elkezdünk dolgozni az együttes jövőjéért. Ez sikerült is. A sportban vannak rosszabb és jobb periódusok, nekünk az előbbiből jutott az idény kezdetekor, de akkor is meg voltam róla győződve, hogy a Lokinak ott kell lennie az élmezőnyben. Biztos voltam benne, hogy ez megvalósul majd, azt nyilván nem tudtam, hogy pontosan mikor – fogalmazott.

A „nagy képet” figyeli

Az elnök elmondta, hogy csodálatos érzés volt a Nagyerdei Stadionban, 14 ezer nézővel megünnepelni a bronzérmet. – A fiúk fantasztikus tavaszt produkáltak, az alapján bajnokok lehettünk volna, de volt előtte egy ősz is. Azonban én igyekszem a „nagyobb képet”, a stratégiát figyelni. Három éve kiestünk, amit egy teljes szerkezetváltás követett, mindent újra kellett gondolni. Nem volt könnyű, de sikerült egyből feljutni, majd a következő szezonban a középmezőnyben végezni.

Ötéves távlatban szerettük volna elérni, hogy ott legyünk a mezőny elején, európai kupaindulást érő helyeken. Nagy öröm, hogy ez már idén összejött, de el kell mondani, hogy ehhez szerencse is kellett, mint az életben mindenhez

– jegyezte meg.

Kósa Lajos úgy véli, hogy Szrdjan Blagojevics személyében egy nagyszerű vezetőedző érkezett a Lokihoz. – Nemcsak szakmailag kiváló, hanem nagyon passzol is az együtteshez. Mellette a tapasztalt és fiatal debreceni játékosoknak, illetve a minőségi légiósoknak is nagy szerepe volt a sikerben. Nagyon büszke vagyok erre, de nem szabad elfelejteni, hogy az U14-es, U15-ös és U16-os akadémiai együtteseink bajnokságot nyertek. Itt érdemes megemlíteni, hogy mennyire jelentős a Villarreallal való együttműködésünk.

A DVSC LA-ról kikerülő tehetségek beépítése továbbra is rendkívül fontos, Blagojevics mester a felnőtt gárda nyári edzőtáborába visz is magával 3-4 fiatal futballistát

– árulta el. Kiemelte, a cél változatlan: a Loki úgy legyen meghatározó az NB I.-ben, hogy a gerincet a saját nevelésű játékosok adják.

A siker ellenére sok a feladat

A DVSC Egyesület közgyűlésére Ike Thierry Zaengel, a DVSC igazgatótanácsának elnöke és Szrdjan Blagojevics is meghívót kapott, utóbbi nem tudott részt venni, mert nem tartózkodott Debrecenben. – Ike értékelte az idényt, elmondta, ő is nagyon örül a Loki dobogós helyezésének. Itt jegyezném meg, hogy remek vele együtt dolgozni, hiszen rendkívül lelkes a csapatot és a várost illetően is.

A siker ellenére természetesen rengeteg dolgunk van még, például további szponzorokat szeretnénk szerezni. A tavaly tavasszal bejelentett társadalmasítást illetően elmaradásunk van, ehhez az egyesületi alapszabályt kell módosítanunk.

Az utóbbi időben prioritást élvezett a tulajdonosváltás és az új támogatók bevonása, amiben Ticz Balázs, az igazgatóság egyik tagja nagy segítségünkre volt – mondta. Az elnök hangsúlyozta, hogy a DVSC Labdarúgó Akadémia fejlesztése is fontos feladatuk, a tervek között szerepel egy kollégium felépítése a fiatal futballisták számára.

Arról érdeklődtünk Kósa Lajostól, hogy lassan egy év távlatából jó döntésnek értékeli-e az Ike Thierry Zaengelékkel kötött együttműködést. – Majd erre a kérdésre térjünk vissza, ha megnyertük az Európa Konferencia Ligát – hangzott a tréfás válasz. – De komolyra fordítva a szót, amit vállaltak, azt eddig hibátlanul megvalósították. Természetesen –, ahogy már említettem – sok feladat vár még ránk. A szponzorok bevonásán kívül szélesíteni kellene a szurkolói shop kínálatát is.

A gazdasági kérdéskörökhöz tartozik az is, hogy minél magasabb színvonalú legyen az utánpótlás-képzésünk, hiszen egy fiatal, nagy potenciállal rendelkező játékos kelendő a nemzetközi piacon. Elég csak Dzsudzsák Balázs példáját említeni.

Azt látni kell, hogy az anyagi képességeinket még egy jó ideig meg fogja haladni, hogy egy hatalmas tehetséget itt tartsunk. De a saját fejlődésének érdekében is el kell engedni, ha olyan a kérő, mert minél magasabb szintre jut, annál inkább tudja erősíteni a magyar labdarúgást – fogalmazott.

Evés közben jött meg az étvágy

A Loki elmúlt idényére visszatérve az elnök elmondta, hogy a csapat tavaszi teljesítményének tükrében számára csalódás lett volna, ha nem sikerül felállni a dobogóra.

–A hatodik fordulót követően, amikor négy ponttal álltunk, akkor aláírtuk volna az ötödik helyet.

Aztán a szerb vezetőedző érkeztével látszott, elindultunk egy úton, szembetűnő volt a pályán a tudatosság, hogy van elképzelés. Ezt követően, ahogy szokták mondani, evés közben jött meg az étvágy. Amikor a Fradi elkezdett bukdácsolni, akkor még azt is nézegettük, hogy mennyire van tőlünk az első hely, illetve ha itthon sikerült volna a Kecskemétet megverni, akkor az ezüstérmet is elérhettük volna – jegyezte meg. Mindezek mellett Kósa Lajos bevallotta, még március végén is azt számolgatta, matematikailag megvan-e már a bennmaradás. Elárulta, akkor mert csak hátradőlni, amikor már biztos volt, hogy a DVSC nem esik ki.

Végül az elnök kihangsúlyozta, mennyire hálás Ike Thierry Zaengelnek, a városnak és a csapat fantasztikus szurkolóinak, akiknek azt üzente: hajrá, Loki!

Bakos Attila

