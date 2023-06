A DEAC FreeBees június 10-én és 11-én játszotta le a bajnoki szünet előtti utolsó mérkőzéseit. A csapat játékosai ezen a hétvégén is idegenben léptek pályára, és mindkét meccsen begyűjtötték a győzelemért járó pontot, így továbbra is tartják dobogós helyezésüket a tabellán – tudatta a Haonnal a DEAC frizbiszakosztálya.

– Erős kerettel érkeztünk Budapestre, ezúttal sérülések sem hátráltatták a csapatot – mondta el Seregi Viktória, a csapat egyik meghatározó játékosa. A Trust ellen magabiztosan kezdtük a mérkőzést, és végig nagyon jól ment a védekezés. A második félidőben volt egy kis megingásunk, ám végül így is jelentős előnnyel, 5:13-ra zártuk a meccset. A lendületet sikerült átvinni a másnapi, OUT elleni találkozóra is. Az óbudaiak ellen tavaly nem sok esélyünk volt, most azonban végig fej-fej mellett haladt a két csapat, és a végén nekünk jött ki jobban a lépés, így hirtelen halálban 11:12-re nyertünk. Ez az idegenbeli meglepetésgyőzelem jól fog jönni a végelszámolásnál, mert a hátralévő meccseink nagy részét hazai pályán fogjuk játszani. A bajnokság most szünetel, és a párharcokat majd ősszel folytatjuk.

A bajnoki szünet ellenére a DEAC FreeBees újabb kihívások elé néz, ugyanis az előttünk álló hétvégén a csapat az Európai Ultimate Bajnoki Sorozat kvalifikációs fordulójára utazik Temesvárra, ahol a környező országok klubjaival méri össze tudását.