Június 24. és július 2. között Debrecen lesz a házigazdája a fiú U19-es kosárlabda világbajnokságnak, melyen a világ legjobb nemzeti csapatai és legtehetségesebb kosárlabdázói mérkőznek meg egymással. A DEAC-al nemrég szerződést hosszabbító Djordje Drenovac 2011-ben a szerb válogatott csapatkapitányaként ezüstérmet ünnepelhetett a lettországi vb-n, így komoly tapasztalatai vannak a tizenkilenc év alattiak világversenyéről – írta a deac.hu.

A DEAC kiscsatárát 15 esztendősen hívták be első alkalommal a szerb utánpótlás válogatottba, a belgrádi Európai Ifjúsági Olimpiai Játékokon lépett pályára először hazája nemzeti csapatában. Tehetségének, illetve a mai napig tapasztalható megalkuvást nem tűrő játékának köszönhetően végigjárta a ranglétrát, sőt a 2011-es U19-es világbajnokságon már a csapatkapitánya is volt az együttesnek. – Fantasztikus csapatunk volt annak idején, kiváló játékosokkal és nagyon jó edzőkkel. Nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy megszerezzük Szerbia történetének második U19-es vb sikerét, de végül ezüstéremmel zárult számunkra a torna. A döntőben azonban nem volt ellenszerünk Jonas Valanciunas-ra, aki a világbajnokság összes mérkőzésén, ellenféltől függetlenül dominálni tudott. Azt gondolom, hogy így is büszkék lehetünk az elért eredményre, hiszen az USA, Ausztrália, Oroszország vagy például Horvátország gárdáit is meg tudtuk előzni – mondta a hajdúságiak vezére.

Drenovac egykori csapattársai között olyan komoly karriert befutó játékosokat találunk, mint az Atlanta Hawks sztárja, Bogdan Bogdanovics, az idén a Barcelona színeiben Euroliga Final Fourt játszó Nikola Kalinics, vagy a szintén a legmagasabb európai kupasorozatban is szereplő Luka Mitrovics és Sztefan Jovics. A DEAC pontfelelőse ennek ellenére is közel 30 percet töltött a pályán mérkőzésenként, legjobb meccsét a jelenleg a Falco-ban szereplő Boris Barac-csal felálló Horvátország ellen játszotta, ahol 19 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt. – Mai napig emlékszem arra a mérkőzésre, a feladatom az ellenfél sztárja, Dario Saric semlegesítése volt, és tekintve, hogy Barac volt a horvátok legjobb dobója, szerintem nem végeztem rossz munkát. Boris nevét a magyar szurkolók a Falco kapcsán ismerik, és amellett, hogy ma is kiváló játékos, sőt az NB I. egyik legjobb légiósa, azt tudni kell róla, hogy az U19-es vb egyik legjobbja volt, nem véletlenül szerezte Valanciunas mögött a második legtöbb pontot a tornán. A szakemberek egyöntetűen Euroliga szintű tehetségnek tartották, ha a karrierje elején nem lassítják le a fejlődését a térdműtétek, akkor biztos vagyok benne, hogy még mindig ott játszana – emlékezett vissza a Horvátország elleni negyeddöntőre a játékos.

A 2011-es U19-es világbajnokság a már említett Valanciunas, Bogdanovics, Saric trión kívül sem szűkölködött leendő nagy sztárokban, az amerikai keretből például Tim Hardaway Jr., Jeremy Lamb, Doug McDermott és Meyers Leonard a mai napig az NBA-ben játszik. – Az Egyesült Államok csapatából szinte az egész keret eljutott az NBA-ig, de tényleg nagyon sok jó játékos volt ott a vb-n, nem szeretnék senkit kiemelni, nehogy kimaradjon valaki. A korábbi ellenfeleim közül talán a francia válogatottat említeném még, Rudy Gobert, Evan Fournier és Leo Westermann ellen játszani hatalmas élmény volt – mondta korábbi riválisairól Drenovac.

A debreceni U19-es világbajnokságon egyébként akár négy fiatal DEAC-os csapattársa is ott lehet, hiszen Ságodi Róbert, Hegedűs Brúnó, Hőgye Patrik és Várszegi Ádám is a magyar válogatott bő keretének tagja. – Hatalmas dicsőség ez számukra, hogy esélyük van bekerülni a válogatottba, remélem mindannyiuknak sikerülni is fog. Azt tudom nekik tanácsolni, hogy minden percét élvezzék, hiszen nem minden nap juthat el az ember egy világbajnokságra. Biztos vagyok benne, hogy egy örök élmény lesz számukra, és hozzám hasonlóan még tíz év múlva, sőt életük végéig emlékezni fognak rá, hogy milyen fantasztikus érzés a hazájukat képviselni a világ legjobbjai ellen – zárta szavait a Debreceni Egyetem játékosa.

HBN