Bordás Réka, a DVSC Schaeffler válogatott beállosa a Ferencvároshoz szerződött – jelentette be hétfőn a fővárosiak hivatalos oldala. A 25 éves játékos – akinek édesapja, Bordás József a férfi kézilabda-válogatott tagjaként világbajnoki ezüstérmes és olimpia negyedik volt – először 2021-ben kapott meghívót a nemzeti együttesbe, szerepelt a tokiói olimpián is. ”Szerettem volna szintet lépni, a Bajnokok Ligájában szerepelni, ezért nagyon örültem a Ferencváros megkeresésének, és úgy éreztem, élnem kell a lehetőséggel. Volt szerencsém a budapesti Bajnokok Ligája néygesdöntőt a helyszínen megtekinteni, és átélve a hangulatot alig bírtam magammal, az volt bennem, úristen, de jó lenne, ha a pályán tudnék lenni én is, szóval nagyon várom már, hogy kezdjük a közös munkát.” – nyilatkozta a játékos.

Az FTC vasárnap bejelentette a korábban több évig a Vasutasban kézilabdázó montenegrói válogatott balátlövő, Jelena Deszpotovics szerződtetését is.

MTI