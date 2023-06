Alig néhány hete, hogy a Monostporpályi megnyerte a megye I.-es pontvadászatot, máris újabb kihívás előtt állnak Bereczky Bencéék, hiszen a Cigánd ellen kell kivívniuk az NB III.-ba jutást. Nehezebb sorsolást aligha kaphattak volna a hajdúságiak, de a csapat fiatal trénere a HAON-nak elmondta, jobb a pályán kivívni a feljutást, mint a zöld asztal mögött a szerencsében bízni. – Az egyik, ha nem a legnehezebb ellenfelet kaptuk. Egy kicsit fáj, hogy nem minket húztak ki automatikus feljutóként, főleg, hogy kicsire voltunk tőle.

Másrészt úgy vélem, jobb a pályán kivívni a feljutást, mint soron kívül. Elég, ha csak annyit említek, hogy NB II.-ben is szerepelt anno ellenfelünk, de minket sem lehet leírni.

Valamiért úgy érzem, hogy nüanszokon fog múlni a továbbjutás. Ahogy megtörtént a sorsolás, egyből elkezdtem a felkészülést a meccsre. Csütörtökön soha nem látott létszámban tréningeztünk, remek hangulatban készülünk – nyilatkozta a tréner.

Nüanszokon múlhat

Sokan úgy vélik, a Cigánd együttese már most is NB III.-as szintet képvisel, így a Borsod vármegyeiek a párharc esélyesei. A Monostorpályi fiatal trénere portálunknak elárulta, azt vette észre csapatán, hogy akkor tudnak igazán teljesíteni, ha éppen aktuális ellenfelüket tartják a favoritnak. Bereczky Bence továbbá úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni a győzelem érdekében. – Már most tudjuk, hogy rengetegen lesznek a találkozón, az egész település lázban ég. Sikerült olyan elemeket gyakorolnunk, amelyekkel esetleg meglepetést tudunk majd okozni a cigándiaknak. Az ilyen mérkőzéseken nüanszok dönthetnek, így mi is szeretnénk odafigyelni a legkisebb részletekre is.

Nagyon meglepődnék, ha olyan eredmény születne az első összecsapáson, ami az egész párharcot eldönti. Még abban a tekintetben is, hogy idegenben lőtt gól szabály már nincs.

A pontrúgásokra kifejezetten ügyeltünk, hiszen nem lenne meglepő, ha az ilyen szituációk után lennének helyzetek vagy gólok. Már az is elégedettséggel töltene el, ha a végén a szurkolóink megtapsolnának minket – mondta a vezetőedző.

A Monostorpályi-Cigánd találkozót vasárnap 17 óra 30 perckor rendezik a Vágó András Sportpályán.

Orosz Krisztofer