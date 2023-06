Nagy mérföldkőhöz érkezett Hajdúszoboszló, hiszen az idei évben neves világeseménynek adnak otthont: lábtenisz Bajnokok Ligája döntőt játszanak a fürdővárosban. Nem kell sokat ecsetelni, mekkora jelentőséggel bír egy város életében az, ha ekkora nívójú eseményt rendezhetnek. Jól mutatja a bajnokság erősségét, hogy többek között Csehországból, Ciprusról, Lengyelországból és Olaszországból is érkeztek Hajdú-Bihar vármegyébe. Az eseményen jelen volt a HSE lábtenisz szakosztályának az edzője, Gulácsi Róbert, aki a Haonnak nyilatkozott a benyomásairól. – Büszkék vagyunk arra, hogy városunk adhat otthont a lábtenisz Bajnokok Ligája eseménynek. A magyar csapat korábban jól szerepelt a világeseményen, ennek köszönhetően ismernek minket. Az csak a ráadás volt, hogy a legjobb pályázatot is mi adtuk be, így került hozzánk a rendezés joga.

Alapesetben is sok helyről megfordulnak az emberek Hajdúszoboszlón, de a versenyzők olyan országokból is érkeztek, mint Csehország vagy Ciprus. Minden második esztendőben rendeznek világbajnokságot és minden köztes évben Bajnokok Ligáját, ami kvázi egy Európa-bajnokság, s jelenleg is a világ legjobb csapatai vannak a fürdővárosban.

Különösebben nem kell ecsetelni, hogy mekkora élmény egy világversenyt megrendezni – fogalmazott.

Verhetetlen csehek?

Lehet sokan nem gondolnák, de Csehországban hatalmas kultúrája van a lábtenisznek. Egy-egy ilyen eseményre akár 5 ezer ember is kilátogat és minden erejével buzdítja kedvenceit. A második világháború ideje alatt például színházakat ürítettek ki és ott tréningeztek a sportolók. Nem véletlen, hogy a világ egyik legerősebb válogatottja is az övéké, ám Gulácsi Róbert az ő dolgukat is megnehezítené a két napon át zajló tornán. A tréner továbbá elmondta, fejlődést lát a magyar lábteniszben, s reméli, sikerül felzárkózni a világ elitjéhez. – A csehek például a világ tetején vannak, kontinensviadalokat és világbajnokságokat is nyertek már, sőt többnyire kizárólag ők sikeresek. Néha-néha a szlovákok borsot tudnak törni az orruk alá, de nem gyakori ez a jelenség.

A titkuk talán az, hogy 5000 igazolt játékosuk van, óriási hagyománya van ott a sportágnak. Náluk egy ilyen esemény például főműsoridőben megy le a legnézettebb sportcsatornán. Ezekből kifolyólag jelenleg is ők az esélyesek. Persze, mi sem feltett kézzel megyünk majd fel a pályára, de tisztában vagyunk az erőviszonyokkal.

Szeretnénk az első négybe jutni, mindent meg fogunk tenni. A tavalyi évben Fodor Ádám nagyszerűen teljesített, s szerintem fejlődő tendencia látszik a magyar lábteniszben. Jó úton járunk annak érdekében, hogy felzárkózzunk az elithez – nyilatkozta a szakember.

