Június 24. és július 2. között Debrecenben rendezik az U19-es fiú kosárlabda-világbajnokságot. Az esemény előtt összeszedtük, hogy mire számíthatunk a napra pontosan egy hónap múlva kezdődő világversenyen.

Dirk Nowitzky biztosan érkezik a cívisvárosba, de ha a fiát beválogatják, akár LeBron James is ott lehet a lelátókon

– adta hírül a Debreceni Sportcentrum.

Márciusban a Debreceni Református Kollégiumban megtartották az esemény sorsolását, mely után négy négyesbe osztották a nemzeti válogatottakat, Magyarország a D jelű kvartettben Argentínával, Dél-Koreával és Törökországgal küzdhet majd meg. A nyolcszoros bajnok USA viszonylag kényelmes helyzetből kezdheti meg a torna küzdelmeit, hiszen Libanon és Madagaszkár sem valószínű, hogy meg tudja majd nehezíteni a dolgukat, a legnagyobb ellenállást Szlovénia tanúsíthatja ellenük.

A „halálcsoport” titulust egyértelműen az A jelű érdemelte ki, Kanada, Franciaország, Kína és Spanyolország is nagyon komoly játékerőt képvisel, ráadásul a nehéz ellenfeleken kívül további rossz hír, hogy a csoport utolsó helyezettje várhatóan az USA-val nézhet farkasszemet a nyolcaddöntőben. A legérdekesebb négyes egyértelműen a C csoport, hiszen Szerbia, Japán, Brazília és Egyiptom csapataiban négy alapjaiban különböző kosárlabda-kultúra találkozik majd egymással.

A tavalyi U17-es női világbajnoksághoz hasonlóan ezúttal is két helyszínen futnak majd párhuzamosan az események, a Főnix Aréna mellett az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok lesz az esemény otthona. Idő közben a végleges menetrend is elkészült, mely a FIBA honlapján megtalálható. Magyarország elsőként Dél-Koreával, majd Argentínával, s végül Törökországgal mérkőzik majd, mindhárom találkozóra a Főnix Arénában kerül sor 17 óra 30 perces kezdéssel. A csoportküzdelmek alatt a legnagyobb érdeklődés talán az USA mérkőzéseit övezi majd, akik szintén a Főnix Arénában játsszák a meccseiket, június 24-én 12 óra 30 perctől Madagaszkár nemzeti csapata ellen kezdenek. A nagy érdeklődésre és az esemény rangjára való tekintettel a belépés online regisztrációhoz kötött, de a rendezvény egészen a negyeddöntők napjáig ingyenes lesz. A torna utolsó három versenynapján (június 30.-július 2.) pedig 1000 forintos napijegy megváltásával lehet majd megtekinteni a mérkőzéseket.

Mint ahogy fentebb említettük, hírességekből biztosan nem lesz hiány. Az már biztosra vehető, hogy a FIBA képviseletében Debrecenbe utazik majd a Dallas Mavericks-szel bajnoki címet szerző, alapszakasz- és döntő MVP, nyolcszoros All Star Dirk Nowitzky. A német szupersztárt az NBA 2022-ben a minden idők legjobbjai listáján az előkelő 17. helyre sorolta, mégis könnyen lehet, hogy nem ő lesz a legnagyobb sztár a Főnix lelátóin. Ennek nem más oka van, mint hogy jó esély van rá, hogy Bronny James tagja lesz az amerikai válogatottnak, mely egyben azt is jelenti, hogy édesapja, LeBron James is felbukkanhat a mérkőzéseken.

Az Egyesült Államok még nem hirdetett keretet, viszont a franciák már megtették ezt, úgyhogy az biztossá vált, hogy az idei NBA Drafton jó eséllyel első helyen kiválasztásra kerülő Victor Wembanyama nem lesz ott a gallok keretében. Beszédes, hogy generációja – mások által minden idők – legtehetségesebb játékosának tartott Wemby már két évvel ezelőtt, 16 éves korában is a torna legjobbja volt a Lettországban megrendezésre kerülő U19-es vb-n. A jövő nagy sztárjaiból mindenesetre biztosan nem lesz hiány, a csapatok kereteit a FIBA hivatalos oldalán folyamatosan frissíti.

HBN